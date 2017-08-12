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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:05

  Aktus написав:А кто знает, Глово125 не дает купить - это временные (до конца дня) глюки или они их преждевременно скончали?

5482 користувачів использовали фонд акции,да и до 31.03 оно было
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Мизантрóп написав:до 31.03

А разве тут (в МС) это не "включительно"?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:02

  Aktus написав:
  Мизантрóп написав:до 31.03

А разве тут (в МС) это не "включительно"?

включительно,но в связи с ,например, возникшими "техническими неполадками" имеем то что имеем.Лохи тоже не дураки,когда-то начинают догадываться :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

На горячке говорят, что в связи с этими неполадками глово продлят.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:28

  Aktus написав:На горячке говорят, что в связи с этими неполадками глово продлят.

Лохдаун впереди,не помешает
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

Подскажите, должны ли начисляться баллы за оплаты коммуналки через интернет-банкинг (кредитка ПУМБа)?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:49

  Oktawa написав:Подскажите, должны ли начисляться баллы за оплаты коммуналки через интернет-банкинг (кредитка ПУМБа)?

Нет
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:42

Aktus если надо могу дать 1 промокод глово, который до 31.03.. вдруг сработает
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:04

Кто-нибудь знает, можно подружить скидочный сертификат ОККО (на 3 грн/литр) с оплатой OKKO-Pay?
А то что-то ОККО совсем кое-что потеряли - выставили персональную скидку аж 1,5 гривны (интересно, это месть за отоваренный "продуктовый" сертификат, или что? особой активности в прошлом месяце не было, всё как обычно), к тому же, кажется, за OKKO-Pay тоже уже ничего не наливают. По крайней мере информация о скидке пропала из приложения. Но OKKO-Pay всё равно нужен для укрсибовской карты.
M-Audio
 
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