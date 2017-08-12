5482 користувачів использовали фонд акции,да и до 31.03 оно было
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:05
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:15
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:02
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
На горячке говорят, что в связи с этими неполадками глово продлят.
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:28
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:39
Re: Программа "Masterсard Більше"
Подскажите, должны ли начисляться баллы за оплаты коммуналки через интернет-банкинг (кредитка ПУМБа)?
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:49
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:42
Aktus если надо могу дать 1 промокод глово, который до 31.03.. вдруг сработает
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:04
Кто-нибудь знает, можно подружить скидочный сертификат ОККО (на 3 грн/литр) с оплатой OKKO-Pay?
А то что-то ОККО совсем кое-что потеряли - выставили персональную скидку аж 1,5 гривны (интересно, это месть за отоваренный "продуктовый" сертификат, или что? особой активности в прошлом месяце не было, всё как обычно), к тому же, кажется, за OKKO-Pay тоже уже ничего не наливают. По крайней мере информация о скидке пропала из приложения. Но OKKO-Pay всё равно нужен для укрсибовской карты.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:06
M-Audio
У них как-то странно с персональными скидками. Не заправлялся с чёрной пятницы 20 года и скидка выросла до 4 грн в марте, а в апреле упала до 2.5 и больше не насыпают за Оккопей. Ну нет так нет, на Окко и так не заправляюсь. Обычно балы фишки сливаю, когда 400-500 насобирается.
А сертификаты подружить нет возможности .
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