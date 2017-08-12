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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Amid написав:скидка выросла до 4 грн в марте, а в апреле упала до 2.5


Майже кожен місяць є якесь свято, під яке ОККО дає 4-5 грн на бензин. В мене також в березні було 4, тепер 2,5. Поїду на ОККО десь на Пасху.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

ОККО на март дал 6гр (давно не брал по фишке) - я взял. В апреле предложили 4грн. В купе с картой сибаса 10% получается интересно
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:00

zentol
10 % много где - Вог, Окко, Кло, Амик. Причём, последний - без баллов фокусов, 3 гривны чистой скидки при заправке от 60 литров за прошлый месяц, (иначе 2-2.5) и это к, и так, более низкой цене.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:16

  Amid написав:Ну нет так нет, на Окко и так не заправляюсь. Обычно балы фишки сливаю, когда 400-500 насобирается.

Я себе такой роскоши позволить не могу, из нормальных заправок тут только ОККО и ВОГ, но он сильно неудобно для меня расположен, да и не выигрывает ни в чём, как на мой взгляд.
Так что заправляться всё равно буду, в апреле праздников не предвидится для скидок. Всё равно ведь с трехгривневым сертификатом получается такая же цена, как на Авиас, а серебряных баллов - много. Альфа вон даёт 2% (минус налог) - уже что-то. Раньше как-то не хотелось заводить пару "фишек" и устраивать "светофор", а теперь задумываюсь.

А откуда баллы фишка, если не заправляться? Неужто за всякие бесполезные "Алло"?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

  M-Audio написав:А откуда баллы фишка, если не заправляться? Неужто за всякие бесполезные "Алло"?


Фишка онлайн, бывает несколько раз в году акция 4% iHerb (без акции 2%), аптека доброго дня (очень редко там покупать выгодно, но, всё же, бывает),и да, Алло :). Так за пол года и набегает сотен 5 :). А там и акционная скидка 5 гривен (помним, что начисляют баллы на баллы), чтобы выгодно слить с максимальным профитом.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:11

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Amid написав:10 % много где - Вог, Окко, Кло, Амик. Причём, последний - без баллов фокусов, 3 гривны чистой скидки при заправке от 60 литров за прошлый месяц, (иначе 2-2.5) и это к, и так, более низкой цене.

10% дает оплата картой сибаса + фишка на 4грн (+0.5грн за okkoPay) - получается меньше 25грн за литр 95го
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Amid написав:(помним, что начисляют баллы на баллы)

это в алло? чёто в просторе такого вроде не замечал
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:29

  uaprofi написав:
  Amid написав:(помним, что начисляют баллы на баллы)

это в алло? чёто в просторе такого вроде не замечал

Это на заправке
M-Audio
 
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