Майже кожен місяць є якесь свято, під яке ОККО дає 4-5 грн на бензин. В мене також в березні було 4, тепер 2,5. Поїду на ОККО десь на Пасху.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:50
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:56
Re: Программа "Masterсard Більше"
ОККО на март дал 6гр (давно не брал по фишке) - я взял. В апреле предложили 4грн. В купе с картой сибаса 10% получается интересно
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:00
zentol
10 % много где - Вог, Окко, Кло, Амик. Причём, последний - без баллов фокусов, 3 гривны чистой скидки при заправке от 60 литров за прошлый месяц, (иначе 2-2.5) и это к, и так, более низкой цене.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:16
Я себе такой роскоши позволить не могу, из нормальных заправок тут только ОККО и ВОГ, но он сильно неудобно для меня расположен, да и не выигрывает ни в чём, как на мой взгляд.
Так что заправляться всё равно буду, в апреле праздников не предвидится для скидок. Всё равно ведь с трехгривневым сертификатом получается такая же цена, как на Авиас, а серебряных баллов - много. Альфа вон даёт 2% (минус налог) - уже что-то. Раньше как-то не хотелось заводить пару "фишек" и устраивать "светофор", а теперь задумываюсь.
А откуда баллы фишка, если не заправляться? Неужто за всякие бесполезные "Алло"?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
Фишка онлайн, бывает несколько раз в году акция 4% iHerb (без акции 2%), аптека доброго дня (очень редко там покупать выгодно, но, всё же, бывает),и да, Алло . Так за пол года и набегает сотен 5 . А там и акционная скидка 5 гривен (помним, что начисляют баллы на баллы), чтобы выгодно слить с максимальным профитом.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:11
Re: Программа "Masterсard Більше"
10% дает оплата картой сибаса + фишка на 4грн (+0.5грн за okkoPay) - получается меньше 25грн за литр 95го
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:35
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:29
Додано: Суб 03 кві, 2021 00:20
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