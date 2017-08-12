Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:16

Amid написав: Ну нет так нет, на Окко и так не заправляюсь. Обычно балы фишки сливаю, когда 400-500 насобирается. Ну нет так нет, на Окко и так не заправляюсь. Обычно балы фишки сливаю, когда 400-500 насобирается.

Я себе такой роскоши позволить не могу, из нормальных заправок тут только ОККО и ВОГ, но он сильно неудобно для меня расположен, да и не выигрывает ни в чём, как на мой взгляд.Так что заправляться всё равно буду, в апреле праздников не предвидится для скидок. Всё равно ведь с трехгривневым сертификатом получается такая же цена, как на Авиас, а серебряных баллов - много. Альфа вон даёт 2% (минус налог) - уже что-то. Раньше как-то не хотелось заводить пару "фишек" и устраивать "светофор", а теперь задумываюсь.А откуда баллы фишка, если не заправляться? Неужто за всякие бесполезные "Алло"?