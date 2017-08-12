Киев. На стелле ОККО и ВОГ 95евро по 30, скидка Фишки у меня 2.5 (думаю больше 3 не дадут). Вот -0.5 за Пэй пока не проверил.
Но у меня пока есть 200л ВОГовского 95 по 21.5, купленного прошлым летом. Вот думаю его выкатать
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 кві, 2021 07:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
Киев. На стелле ОККО и ВОГ 95евро по 30, скидка Фишки у меня 2.5 (думаю больше 3 не дадут). Вот -0.5 за Пэй пока не проверил.
Но у меня пока есть 200л ВОГовского 95 по 21.5, купленного прошлым летом. Вот думаю его выкатать
Додано: Суб 03 кві, 2021 07:23
clientage
Бензин неожиданно упал. На полторы гривны на Окко и на гривну Амик...
Додано: Суб 03 кві, 2021 07:54
Додано: Суб 03 кві, 2021 08:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
Чи не краще використовувати фішку + картку з 3% і більше кешбеку? Якщо ще підгадувати заправку під свята, то можна і понад 6 грн. витискати, ще і + грейс період.
Додано: Суб 03 кві, 2021 08:26
Такую карту тоже ещё поискать. У меня, например, нет. Есть только 2% грязными.
И, если посчитать, то 4 грн/л всё-таки лучше. Разве что только если в дополнение задействовать грейс-период на полную. Но это, как и заправка в праздники - только эпизодически. Не ставить же автомобиль на прикол, если бензин уже заканчивается, а праздники ещё не скоро? Затариваться канистрами - тоже сомнительное удовольствие.
Пока решил использовать сертификат Більше на 3 гривны + Альфа с 2% на АЗС. Думаю, в этом месяце больше одного не понадобится.
Додано: Суб 03 кві, 2021 08:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
КБВ від ідеї 3% АЗС на постійній основі і 2% продукти і грейс, форвард цей місяць 3/4% свої/кредитні. Я зараз в карантин попадаю від фішки на 4-5 грн. - то персональна то свята, раз в місяць заправляюсь - менше їжджу. Зараз взагалі спеціально на велік налягаю.
А авалівська теж певно балами а не грошима.
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