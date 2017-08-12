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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 189190191192>
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Amid написав:0.5 за Оккопей с апреля не отображает в приложении.

95й евро сейчас 31.50 на стелле. Если -4, получим 27.5 гривен без скидки сибаса, но, навряд ли такая скидка каждый месяц. Амик 26,5.

Киев. На стелле ОККО и ВОГ 95евро по 30, скидка Фишки у меня 2.5 (думаю больше 3 не дадут). Вот -0.5 за Пэй пока не проверил.
Но у меня пока есть 200л ВОГовского 95 по 21.5, купленного прошлым летом. Вот думаю его выкатать :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:23

clientage

Бензин неожиданно упал. На полторы гривны на Окко и на гривну Амик...
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:54

  Amid написав:Если -4, получим 27.5 гривен без скидки сибаса, но, навряд ли такая скидка каждый месяц. Амик 26,5.

По визе фишке авалевской обещают постоянно 4 грн/л скидку. Вопрос только, реально ли её получить, которая с кредитным лимитом (по той, что без лимита - 3 грн/л). Райффайзен - мутный банк.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

  M-Audio написав:По визе фишке авалевской обещают постоянно 4 грн/л скидку. Вопрос только, реально ли её получить, которая с кредитным лимитом (по той, что без лимита - 3 грн/л).


Чи не краще використовувати фішку + картку з 3% і більше кешбеку? Якщо ще підгадувати заправку під свята, то можна і понад 6 грн. витискати, ще і + грейс період.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:26

  Ой+ написав:
  M-Audio написав:По визе фишке авалевской обещают постоянно 4 грн/л скидку. Вопрос только, реально ли её получить, которая с кредитным лимитом (по той, что без лимита - 3 грн/л).


Чи не краще використовувати фішку + картку з 3% і більше кешбеку? Якщо ще підгадувати заправку під свята, то можна і понад 6 грн. витискати, ще і + грейс період.

Такую карту тоже ещё поискать. У меня, например, нет. Есть только 2% грязными.
И, если посчитать, то 4 грн/л всё-таки лучше. Разве что только если в дополнение задействовать грейс-период на полную. Но это, как и заправка в праздники - только эпизодически. Не ставить же автомобиль на прикол, если бензин уже заканчивается, а праздники ещё не скоро? Затариваться канистрами - тоже сомнительное удовольствие.
Пока решил использовать сертификат Більше на 3 гривны + Альфа с 2% на АЗС. Думаю, в этом месяце больше одного не понадобится.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

  M-Audio написав:У меня, например, нет. Есть только 2% грязными.
И, если посчитать, то 4 грн/л всё-таки лучше.


КБВ від ідеї 3% АЗС на постійній основі і 2% продукти і грейс, форвард цей місяць 3/4% свої/кредитні. Я зараз в карантин попадаю від фішки на 4-5 грн. - то персональна то свята, раз в місяць заправляюсь - менше їжджу. Зараз взагалі спеціально на велік налягаю.
А авалівська теж певно балами а не грошима.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

Подскажите, а сертификаты Сильпо, Ашан и др. могут быть использованы для покупки любых товаров или есть ограничения, например акционный товар?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:05

  Oktawa написав:Подскажите, а сертификаты Сильпо, Ашан и др. могут быть использованы для покупки любых товаров или есть ограничения, например акционный товар?

В Сильпо, кажется, только алкоголь нельзя, и то не уверен. Акционные товары точно можно любые. Про Ашан не знаю.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:07

За серты - всё можно, даже бухло и сигареты.
Собсно для этого они и нужны, колбасу можно и за бонусы купить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:11

  mustbe написав:За серты - всё можно, даже бухло и сигареты.
Собсно для этого они и нужны, колбасу можно и за бонусы купить )

А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Oktawa
 
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