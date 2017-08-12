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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:30
Oktawa написав:
А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Да, обычные сильпо-бонусы
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mustbe
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Додано: Нед 04 кві, 2021 00:36
Aktus написав:
А кто знает, Глово125 не дает купить - это временные (до конца дня) глюки или они их преждевременно скончали?
Сейчас есть в наличии
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:07
mustbe написав: Oktawa написав:
А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Да, обычные сильпо-бонусы
А что обычными бонусами алко нельзя оплатить?
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ol_zy
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:22
ol_zy написав: mustbe написав: Oktawa написав:
А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Да, обычные сильпо-бонусы
А что обычными бонусами алко нельзя оплатить?
ток подарочными
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Мизантрóп
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