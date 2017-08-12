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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:30

  Oktawa написав:А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?

Да, обычные сильпо-бонусы
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 00:36

  Aktus написав:А кто знает, Глово125 не дает купить - это временные (до конца дня) глюки или они их преждевременно скончали?

Сейчас есть в наличии
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:07

  mustbe написав:
  Oktawa написав:А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?

Да, обычные сильпо-бонусы

А что обычными бонусами алко нельзя оплатить?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:22

  ol_zy написав:
  mustbe написав:
  Oktawa написав:А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?

Да, обычные сильпо-бонусы

А что обычными бонусами алко нельзя оплатить?

ток подарочными
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:54

что-то поуменьшилось количество предложений.. наверно в локдауны ничего интересного и нового не светит...
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:57

omb так у них путное раз в год и бывало.Остается ежемесячно золотом Сиба Сильпо брать
Мизантрóп
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