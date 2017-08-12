Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:30
Oktawa написав:
А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Да, обычные сильпо-бонусы
mustbe
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Додано: Нед 04 кві, 2021 00:36
Aktus написав:
А кто знает, Глово125 не дает купить - это временные (до конца дня) глюки или они их преждевременно скончали?
Сейчас есть в наличии
BBC
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:07
mustbe написав: Oktawa написав:
А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Да, обычные сильпо-бонусы
А что обычными бонусами алко нельзя оплатить?
ol_zy
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:22
ol_zy написав: mustbe написав: Oktawa написав:
А что за бонусы, это те, которые начисляются при оплате приложением в Сильпо?
Да, обычные сильпо-бонусы
А что обычными бонусами алко нельзя оплатить?
ток подарочными
Мизантрóп
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:54
что-то поуменьшилось количество предложений.. наверно в локдауны ничего интересного и нового не светит...
omb
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:57
omb так у них путное раз в год и бывало.Остается ежемесячно золотом Сиба Сильпо брать
Мизантрóп
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:27
Конечно за кредитные начисляются, думаю надо подождать.
malinin007
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:43
AleksD написав:
Сильно не критикуйте, але хотів би уточнити: за кредитні кошти якісь бали нараховуються? Бо картка ще тиждень тому підключена до програми, уже маса покупок, а в системі "мастеркард" по цій картці 0балів
https://bilshe.mastercard.ua/faq/points ... crual_rule
До 5 недель можно куковать)) неделька-норма
https://bilshe.mastercard.ua/faq/points ... ints_error
Если Вам не полезна эта информация
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Мизантрóп
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:27
Мизантрóп написав:
Если Вам не полезна эта информация
нажмите кнопку "жалоба"
Чому? Корисна інформація.
А скаржитись можна лише на шукача, який то різні недолугі поради дає, то в деяких темах за день по 30 беззмістовних повідомлень ліпить - кожен свій чих описує... Людині на старості уваги не вистачає
AleksD
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