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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:14
У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.
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акет
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:24
акет написав:
У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.
Минимальный заказ для этого купона - 200грн (+доставка)
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:44
Заказ был на 210 грн, +доставка =240 грн, но промокод не подтягивается.
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акет
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:50
акет написав:
Заказ был на 210 грн, +доставка =240 грн, но промокод не подтягивается.
надо новый акк
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