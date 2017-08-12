Додано: Пон 05 кві, 2021 20:18

акет написав: У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается. У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.

Потому что Глово (возможно вместе с МС) нас немного намахали.Они тихонько в апреле изменили условия, и потому апрельские серты работают ТОЛЬКО на категорию "рестораны". В серте написано "страви".Если у кого-то остался скачанный В МАРТЕ мартовскй серт, то выложите скриншот условий оттуда.Нужен именно скачаный в марте, потому что сейчас мартовский серт скачивается с новыми (апрельскими) условиями.МС пишет, что они имеют право изменить условия предложений и надо смотреть перед покупкой. Т.е. прямо перед оплатой, даже если товар уже был в корзине и вы смотрели условия перед тем, как его туда выбрать.И да, эти же (как мы себе думали) мартовские серты на 125 в марте норм работали в Сильпо и др. супермаркетах.