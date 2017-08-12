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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 191192193194>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:24

  акет написав:У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.

Минимальный заказ для этого купона - 200грн (+доставка)
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

Заказ был на 210 грн, +доставка =240 грн, но промокод не подтягивается.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:50

  акет написав:Заказ был на 210 грн, +доставка =240 грн, но промокод не подтягивается.

надо новый акк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:18

Re: Программа "Masterсard Більше"

  акет написав:У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.

Потому что Глово (возможно вместе с МС) нас немного намахали.

Они тихонько в апреле изменили условия, и потому апрельские серты работают ТОЛЬКО на категорию "рестораны". В серте написано "страви".

Если у кого-то остался скачанный В МАРТЕ мартовскй серт, то выложите скриншот условий оттуда.

Нужен именно скачаный в марте, потому что сейчас мартовский серт скачивается с новыми (апрельскими) условиями.


МС пишет, что они имеют право изменить условия предложений и надо смотреть перед покупкой. Т.е. прямо перед оплатой, даже если товар уже был в корзине и вы смотрели условия перед тем, как его туда выбрать.

И да, эти же (как мы себе думали) мартовские серты на 125 в марте норм работали в Сильпо и др. супермаркетах.
Востаннє редагувалось Aktus в Пон 05 кві, 2021 20:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Aktus написав:Если у кого-то остался скачанный В МАРТЕ мартовскй серт, то выложите скриншот условий оттуда.

Нужен именно скачаный в марте

тоже были харчи,но давало Олегу и маркеты вроде viewtopic.php?p=5195837#p5195837 . Юзаный от 27/03:
Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:29

  Мизантрóп написав:тоже были харчи,но давало и маркеты вроде. Юзаный от 27/03:
Зображення


Сейчас аналогично.

Значит, это только Глово "оптимизировало расходы".
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:32

Aktus хз,мож у акета старый акк :roll:
А самому тестить нет потребы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:35

Мизантрóп , Ак новый, сегодня только создал.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

Проверил, на заказы в разделе "еда", промокод подтягивается. В разделе "супермаркеты" - нет.
акет
 
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