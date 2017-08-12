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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:14
Re: Программа "Masterсard Більше"
У кого-нибудь получилось применить промокод "ГЛОВО на 125 грн", который был получен в АПРЕЛЕ. А то пытаюсь в Сильпо сделать заказ, а он не подтягивается.
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:24
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:44
Re: Программа "Masterсard Більше"
Заказ был на 210 грн, +доставка =240 грн, но промокод не подтягивается.
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:50
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:18
Re: Программа "Masterсard Більше"
Потому что Глово (возможно вместе с МС) нас немного намахали.
Они тихонько в апреле изменили условия, и потому апрельские серты работают ТОЛЬКО на категорию "рестораны". В серте написано "страви".
Если у кого-то остался скачанный В МАРТЕ мартовскй серт, то выложите скриншот условий оттуда.
Нужен именно скачаный в марте, потому что сейчас мартовский серт скачивается с новыми (апрельскими) условиями.
МС пишет, что они имеют право изменить условия предложений и надо смотреть перед покупкой. Т.е. прямо перед оплатой, даже если товар уже был в корзине и вы смотрели условия перед тем, как его туда выбрать.
И да, эти же (как мы себе думали) мартовские серты на 125 в марте норм работали в Сильпо и др. супермаркетах.
Востаннє редагувалось Aktus в Пон 05 кві, 2021 20:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
тоже были харчи,но давало Олегу и маркеты вроде viewtopic.php?p=5195837#p5195837 . Юзаный от 27/03:
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:29
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:39
Re: Программа "Masterсard Більше"
Проверил, на заказы в разделе "еда", промокод подтягивается. В разделе "супермаркеты" - нет.
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