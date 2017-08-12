Я ж сам наткнулся на новом акке.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
В разделе "промокоды" этот промокод называется "ваш продуктовый баланс для ресторанов".
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:48
Re: Программа "Masterсard Більше"
Причем только на раздел "еда".
Под хотдоги ОККО из магазина ОККО не подходит.
Только под те же хотдоги из кафе ОККО (в "еде", оно же "рестораны").
А у вас разве после активации промокода не было текста, что он только на "рестораны"? И сейчас нет?
А у Глово какая обратная связь есть? В веб-версии как-то глухо с этим.
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:48
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:08
Re: Программа "Masterсard Більше"
Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:14
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