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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:41
Мизантрóп написав:
,мож у акета старый акк
Я ж сам наткнулся на новом акке.
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Aktus
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:41
В разделе "промокоды" этот промокод называется "ваш продуктовый баланс для ресторанов".
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акет
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:48
акет написав:
Проверил, на заказы в разделе "еда", промокод подтягивается.
Причем только на раздел "еда".
Под хотдоги ОККО из магазина ОККО не подходит.
Только под те же хотдоги из кафе ОККО (в "еде", оно же "рестораны").
А у вас разве после активации промокода не было текста, что он только на "рестораны"? И сейчас нет?
А у Глово какая обратная связь есть? В веб-версии как-то глухо с этим.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:48
акет написав:
В разделе "промокоды" этот промокод называется "ваш продуктовый баланс для ресторанов".
Аналогично.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:08
Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.
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акет
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:14
акет написав:
Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.
тут быстрее разобрались))
Тапера всё ясно-пофиксено
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Мизантрóп
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:36
акет написав:Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.
Только что пробовал при заказе в "Еве", от 200 грн подтягивает Glovo-125.
В Сильпо не могу проверить, уже закрыт, попробую с утра.
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wilomik
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:37
wilomik написав:
Только что пробовал при заказе в "Еве", от 200 грн подтягивает Glovo-125.
В Сильпо не могу проверить, уже закрыт, попробую с утра.
Промокод в Глово когда активировали?
Проверьте в двух ОККО - супермаркет и еда/ресторан.
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Aktus
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