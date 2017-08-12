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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Мизантрóп написав:,мож у акета старый акк

Я ж сам наткнулся на новом акке.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

В разделе "промокоды" этот промокод называется "ваш продуктовый баланс для ресторанов".
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

  акет написав:Проверил, на заказы в разделе "еда", промокод подтягивается.

Причем только на раздел "еда".
Под хотдоги ОККО из магазина ОККО не подходит.
Только под те же хотдоги из кафе ОККО (в "еде", оно же "рестораны").

А у вас разве после активации промокода не было текста, что он только на "рестораны"? И сейчас нет?


А у Глово какая обратная связь есть? В веб-версии как-то глухо с этим.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:48

  акет написав:В разделе "промокоды" этот промокод называется "ваш продуктовый баланс для ресторанов".

Аналогично.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:14

  акет написав:Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.

тут быстрее разобрались))
Тапера всё ясно-пофиксено
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

акет написав:Перед этим писал в поддержку Глово, чего мол не подтягивается промокод, очень долго пытались выяснить (минут 40), но не смогли назвать причину, сказали попробуйте через 24 часа.
Только что пробовал при заказе в "Еве", от 200 грн подтягивает Glovo-125.
В Сильпо не могу проверить, уже закрыт, попробую с утра.
wilomik
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

  wilomik написав:Только что пробовал при заказе в "Еве", от 200 грн подтягивает Glovo-125.
В Сильпо не могу проверить, уже закрыт, попробую с утра.

Промокод в Глово когда активировали?

Проверьте в двух ОККО - супермаркет и еда/ресторан.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 06:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

Aktus написав:Промокод в Глово когда активировали?
.

Ошибся.
Промокод активирован, как оказывается, 31 марта, а не 1 апреля.
Поэтому может и подтягивает.
wilomik
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:25

  AleksD написав:Сильно не критикуйте, але хотів би уточнити: за кредитні кошти якісь бали нараховуються? Бо картка ще тиждень тому підключена до програми, уже маса покупок, а в системі "мастеркард" по цій картці 0балів :-(

Який банк?
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