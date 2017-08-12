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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:44

M-Audio
Почитайте в условиях самого сертификата, там должно быть написано.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:09

M-Audio можете написать в FB Мастеркарду и сказать что хотите использовать сертификаты Эпицентра с колеса в прошлой версии, но не можете их скачать. Они предложат начислить номинал сертификата на карту Выгода, бонусы с которой уже можно использовать и в интернете, и в оффлайн-магазе.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

А что получатся, оплатить баллами предыдущую покупку выгоднее, чем оплатить баллами сертификат? В первом случае курс 12,5 баллов= 1 гривна, во втором 13,35 баллов= 1 гривна. Как то нелогично. Это я по Укрсиббанку считала, понятно не у всех банков есть возможность оплаты пред. покупки.
Oktawa
 
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