M-Audio
Почитайте в условиях самого сертификата, там должно быть написано.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:44
M-Audio
Почитайте в условиях самого сертификата, там должно быть написано.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:09
M-Audio можете написать в FB Мастеркарду и сказать что хотите использовать сертификаты Эпицентра с колеса в прошлой версии, но не можете их скачать. Они предложат начислить номинал сертификата на карту Выгода, бонусы с которой уже можно использовать и в интернете, и в оффлайн-магазе.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:20
Re: Программа "Masterсard Більше"
А что получатся, оплатить баллами предыдущую покупку выгоднее, чем оплатить баллами сертификат? В первом случае курс 12,5 баллов= 1 гривна, во втором 13,35 баллов= 1 гривна. Как то нелогично. Это я по Укрсиббанку считала, понятно не у всех банков есть возможность оплаты пред. покупки.
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:08
честному субсидианту так не выгодно
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:57
Два сертификата эпицентра можно в одной покупке использовать.
Покупка была 690 грн = 13х50грн(сертификаты) + 40грн(картой).
При получении онлайн заказа сказали, что сертификат не применяется.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно. Если есть карта Выгоды и там достаточно балов то можно почти всю покупку оплатить сертификатами (я по одной покупке использовал до 4х сертификатов разных номиналов) а оставшуюся разницу добить баллами Выгоды, но даже при этом Эпик попросит 6 копеек доплатить картой (так у них почему-то настроено, что Выгодой в ноль при достаточности балов ничего оплатить нельзя - хоть 6 копеек но попросит доплатить).
Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу
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