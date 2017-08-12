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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:44

M-Audio
Почитайте в условиях самого сертификата, там должно быть написано.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:09

M-Audio можете написать в FB Мастеркарду и сказать что хотите использовать сертификаты Эпицентра с колеса в прошлой версии, но не можете их скачать. Они предложат начислить номинал сертификата на карту Выгода, бонусы с которой уже можно использовать и в интернете, и в оффлайн-магазе.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

А что получатся, оплатить баллами предыдущую покупку выгоднее, чем оплатить баллами сертификат? В первом случае курс 12,5 баллов= 1 гривна, во втором 13,35 баллов= 1 гривна. Как то нелогично. Это я по Укрсиббанку считала, понятно не у всех банков есть возможность оплаты пред. покупки.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:08

  Oktawa написав:А что получатся, оплатить баллами предыдущую покупку выгоднее, чем оплатить баллами сертификат? В первом случае курс 12,5 баллов= 1 гривна, во втором 13,35 баллов= 1 гривна. Как то нелогично. Это я по Укрсиббанку считала, понятно не у всех банков есть возможность оплаты пред. покупки.

честному субсидианту так не выгодно :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:57

  M-Audio написав:Подскажите, кто в курсе. Два сертификата эпицентра можно в одной покупке использовать? И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?

И вообще, можно ли оплатить сертификатом заказ, сделанный через интернет? То, что это нельзя сделать в онлайне, я уже понял - сертификат там вводить некуда, как промокод он тоже не проходит. А если получать в магазине, то там можно сертификатом оплатить, или скажут, что это только для покупок в магазине, а не через интернет?

Два сертификата эпицентра можно в одной покупке использовать.
Покупка была 690 грн = 13х50грн(сертификаты) + 40грн(картой).
При получении онлайн заказа сказали, что сертификат не применяется.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

  M-Audio написав:И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?

Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно. Если есть карта Выгоды и там достаточно балов то можно почти всю покупку оплатить сертификатами (я по одной покупке использовал до 4х сертификатов разных номиналов) а оставшуюся разницу добить баллами Выгоды, но даже при этом Эпик попросит 6 копеек доплатить картой (так у них почему-то настроено, что Выгодой в ноль при достаточности балов ничего оплатить нельзя - хоть 6 копеек но попросит доплатить).
Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:19

А о каких сертификатах Эпицентра идет речь? О старых с Колеса?
Или новых за "золото"?

И второй вопрос: куда сейчас можно серебро потратить? Что-то есть выгодное?

Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:25

  Oktawa написав:А что получатся, оплатить баллами предыдущую покупку выгоднее, чем оплатить баллами сертификат? В первом случае курс 12,5 баллов= 1 гривна, во втором 13,35 баллов= 1 гривна. Как то нелогично. Это я по Укрсиббанку считала, понятно не у всех банков есть возможность оплаты пред. покупки.


баллы в деньги почти всегда выгоднее
+ 1,25 баллы за 1 грн стандарт для всех

но есть большие сертификаты, кажется даже Эпика, в ОТП, где курс выходит 1,2
типа чуть выгоднее чем 1,25 ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:27

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?

Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно. Если есть карта Выгоды и там достаточно балов то можно почти всю покупку оплатить сертификатами (я по одной покупке использовал до 4х сертификатов разных номиналов) а оставшуюся разницу добить баллами Выгоды, но даже при этом Эпик попросит 6 копеек доплатить картой (так у них почему-то настроено, что Выгодой в ноль при достаточности балов ничего оплатить нельзя - хоть 6 копеек но попросит доплатить).
Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу


с копейкой же у всех так настроено - на Сильпо отлично видно, в том числе за их местную валюту, думаю, это для бухов, товар не может стоит ничего + для контроля балансов , числа транзакций и т.п.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31

  Искатель написав:А о каких сертификатах Эпицентра идет речь? О старых с Колеса?
Или новых за "золото"?

И второй вопрос: куда сейчас можно серебро потратить? Что-то есть выгодное?

Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...


выгодное Бильше ж уже автоматом показывает )) наверно тоже статистику настроили
сейчас там шины и по старинке окко и первый глово
cohan
 
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