Додано: Вів 06 кві, 2021 21:27

M-Audio написав: И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами? И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?

Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно. Если есть карта Выгоды и там достаточно балов то можно почти всю покупку оплатить сертификатами (я по одной покупке использовал до 4х сертификатов разных номиналов) а оставшуюся разницу добить баллами Выгоды, но даже при этом Эпик попросит 6 копеек доплатить картой (так у них почему-то настроено, что Выгодой в ноль при достаточности балов ничего оплатить нельзя - хоть 6 копеек но попросит доплатить).Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу