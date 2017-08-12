RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:46

  cohan написав:
  Искатель написав:А о каких сертификатах Эпицентра идет речь? О старых с Колеса?
Или новых за "золото"?

И второй вопрос: куда сейчас можно серебро потратить? Что-то есть выгодное?

Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...


выгодное Бильше ж уже автоматом показывает )) наверно тоже статистику настроили
сейчас там шины и по старинке окко и первый глово

Никогда, ни разу не пользовался Глово. Куда-то этот "первый Глово" можно засунуть с пользой?
Искатель
 
Повідомлень: 4689
З нами з: 22.02.16
Подякував: 718 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:48

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?

Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно.
У меня как раз получилось
Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу
А вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).

Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.

Сертификат (первый) то-ли от нынешнего, то-ли от предыдущего "Бильше". Точно не от колеса. Кажется, тот, который по одной штуке на рыло раздавали за смешную сумму в баллах. Ну а потенциальный второй - это тот, который сейчас за баллы можно купить.
M-Audio
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 23.03.11
Подякував: 375 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:29

  Искатель написав:Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
а что делать.. не складывать же его.. я оформляю серты сильпо и не парюсь :)
omb
 
Повідомлень: 3104
З нами з: 08.04.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 23178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 8137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 13743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.