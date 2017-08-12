cohan написав:
выгодное Бильше ж уже автоматом показывает )) наверно тоже статистику настроили
сейчас там шины и по старинке окко и первый глово
Никогда, ни разу не пользовался Глово. Куда-то этот "первый Глово" можно засунуть с пользой?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:46
Никогда, ни разу не пользовался Глово. Куда-то этот "первый Глово" можно засунуть с пользой?
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:48
У меня как раз получилось
А вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).
Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.
Сертификат (первый) то-ли от нынешнего, то-ли от предыдущего "Бильше". Точно не от колеса. Кажется, тот, который по одной штуке на рыло раздавали за смешную сумму в баллах. Ну а потенциальный второй - это тот, который сейчас за баллы можно купить.
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:29
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