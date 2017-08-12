Додано: Сер 07 кві, 2021 08:48

Flamingo написав: M-Audio написав: И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами? И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?

Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно. Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно.

Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу

У меня как раз получилосьА вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.Сертификат (первый) то-ли от нынешнего, то-ли от предыдущего "Бильше". Точно не от колеса. Кажется, тот, который по одной штуке на рыло раздавали за смешную сумму в баллах. Ну а потенциальный второй - это тот, который сейчас за баллы можно купить.