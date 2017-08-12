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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:46
cohan написав: Искатель написав:
А о каких сертификатах Эпицентра идет речь? О старых с Колеса?
Или новых за "золото"?
И второй вопрос: куда сейчас можно серебро потратить? Что-то есть выгодное?
Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
выгодное Бильше ж уже автоматом показывает )) наверно тоже статистику настроили
сейчас там шины и по старинке окко и первый глово
Никогда, ни разу не пользовался Глово. Куда-то этот "первый Глово" можно засунуть с пользой?
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Искатель
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Додано: Сер 07 кві, 2021 08:48
Flamingo написав: M-Audio написав:
И можно ли оплатить все 100% покупки сертификатами?
Это у вас вряд ли получится потому как попасть точно сертификатами в сумму покупки довольно сложно.
У меня как раз получилось
Ну а при покупках в интернете - да - использовать сертификаты невозможно, ни при оформлении покупки, ни при ее получении. С сертами только либо на кассу, либо на самокассу
А вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).
Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.
Сертификат (первый) то-ли от нынешнего, то-ли от предыдущего "Бильше". Точно не от колеса. Кажется, тот, который по одной штуке на рыло раздавали за смешную сумму в баллах. Ну а потенциальный второй - это тот, который сейчас за баллы можно купить.
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M-Audio
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:29
Искатель написав:
Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
а что делать.. не складывать же его.. я оформляю серты сильпо и не парюсь
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omb
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:28
Эпицентр же был только в старом колесе и сейчас есть за золото в предложениях от банка.
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unknownurl
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:32
omb написав: Искатель написав:
Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
а что делать.. не складывать же его.. я оформляю серты сильпо и не парюсь
Интересно... кто-нибудь отслеживал: цены на сертификаты (т.е. количество золота) меняется или стабильно все время?
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Искатель
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Додано: Сер 07 кві, 2021 10:32
unknownurl написав:
Эпицентр же был только в старом колесе и сейчас есть за золото в предложениях от банка.
А, вспомнил. Это ещё от эксимбонуса сертификат у меня завалялся.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
cohan написав: Oktawa написав:
А что получатся, оплатить баллами предыдущую покупку выгоднее, чем оплатить баллами сертификат? В первом случае курс 12,5 баллов= 1 гривна, во втором 13,35 баллов= 1 гривна. Как то нелогично. Это я по Укрсиббанку считала, понятно не у всех банков есть возможность оплаты пред. покупки.
баллы в деньги почти всегда выгоднее
+ 1,25 баллы за 1 грн стандарт для всех
но есть большие сертификаты, кажется даже Эпика, в ОТП, где курс выходит 1,2
типа чуть выгоднее чем 1,25 ))
"13,35 баллов= 1 гривна"--это мне понятно. Что такое "баллы в деньги"? И как "оплатить баллами предыдущую покупку"?
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Golf_streem
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
Мизантрóп написав:
тоже были харчи,но давало Олегу и маркеты вроде viewtopic.php?p=5195837#p5195837
Сергей, потом было уточнение viewtopic.php?p=5200359#p5200359
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ol_zy
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