Единственное уточнение: это не всеми банками поддерживается. Например золотые баллы по карте Ощадбанка нельзя так обналичить, Укрсиба - можно.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39
Единственное уточнение: это не всеми банками поддерживается. Например золотые баллы по карте Ощадбанка нельзя так обналичить, Укрсиба - можно.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:16
Re: Программа "Masterсard Більше"
Как мне объяснил сотрудник Эпика - продажа он-лайн у них чуть ли не совсем другое юрлицо. Поэтому они как бы с обычными кассами не пересекаются. У них свое окошко, свои терминалы и принимают они строго сумму по заказу. И у них кстати оплатить обычную покупку в обычном эпике нельзя - пошлют в обычную кассу. И кстати я так понял сотрудники обычного Эпика недолюбливают онлайнщиков и наоборот. По крайней мере первые о вторых отзывались весьма не лестно.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:09
Re: Программа "Masterсard Більше"
Не знаю куда написать, сильно не бейте, но хочу обсудить "наличка на кассе" на Окко. Нужный мне контингент в этой ветке 100%. Может кто пользовался, какие подводные камни?
Суть акции: получить 10 грн баллами фишка за каждое "наличка на кассе" от 100грн. Максимум 5 раз в месяц + нужно ж купить что-то в этом окко.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:40
yevgen12
акция как акция
на каждую фишку 5раз по 10 грн = 50 грн
но реальный выхлоп меньше так как цены на окко завышены
снимать можно пока терминал или банк не даст отбой
можно также делать все пять покупок за один заход
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