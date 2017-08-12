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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39

  wilomik написав:
Golf_streem написав: Что такое "баллы в деньги"? И как "оплатить баллами предыдущую покупку"?


Выбираешь - оплатить предыдущую покупку - оплатить баллами, и получаем "Невдовзі ваші кошти повернуться до вас".
Потом 5 дней ждем зачисления на карту.

Единственное уточнение: это не всеми банками поддерживается. Например золотые баллы по карте Ощадбанка нельзя так обналичить, Укрсиба - можно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:16

Re: Программа "Masterсard Більше"

  M-Audio написав:А вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).

Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.

Как мне объяснил сотрудник Эпика - продажа он-лайн у них чуть ли не совсем другое юрлицо. Поэтому они как бы с обычными кассами не пересекаются. У них свое окошко, свои терминалы и принимают они строго сумму по заказу. И у них кстати оплатить обычную покупку в обычном эпике нельзя - пошлют в обычную кассу. И кстати я так понял сотрудники обычного Эпика недолюбливают онлайнщиков и наоборот. По крайней мере первые о вторых отзывались весьма не лестно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:09

Re: Программа "Masterсard Більше"

Не знаю куда написать, сильно не бейте, но хочу обсудить "наличка на кассе" на Окко. Нужный мне контингент в этой ветке 100%. Может кто пользовался, какие подводные камни?
Суть акции: получить 10 грн баллами фишка за каждое "наличка на кассе" от 100грн. Максимум 5 раз в месяц + нужно ж купить что-то в этом окко.

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:40

yevgen12

акция как акция
на каждую фишку 5раз по 10 грн = 50 грн
но реальный выхлоп меньше так как цены на окко завышены
снимать можно пока терминал или банк не даст отбой
можно также делать все пять покупок за один заход
uaprofi
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