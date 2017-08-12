А вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.