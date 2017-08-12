M-Audio написав:А вот это гораздо большая засада. Я специально не оплатил заказ в онлайне картой, рассчитывая, что один сертификат-то точно можно будет пристроить. И просто раздумывал, брать ли второй (у Эпицентра самая маленькая цена сертификата в баллах).
Был уверен, что заказы из интернета с самовывозом оформляются на тех же магазинных кассах, и в этом процессе можно отоварить и сертификат. В принципе-то, а как они ещё могут оплату за товар принять, если не через кассу? Неужто где-то отдельный человек с сейфом сидит для этих целей? Другое дело, конечно, если тупо откажутся этот сертификат проводить.
Как мне объяснил сотрудник Эпика - продажа он-лайн у них чуть ли не совсем другое юрлицо. Поэтому они как бы с обычными кассами не пересекаются. У них свое окошко, свои терминалы и принимают они строго сумму по заказу. И у них кстати оплатить обычную покупку в обычном эпике нельзя - пошлют в обычную кассу. И кстати я так понял сотрудники обычного Эпика недолюбливают онлайнщиков и наоборот. По крайней мере первые о вторых отзывались весьма не лестно.
Не знаю куда написать, сильно не бейте, но хочу обсудить "наличка на кассе" на Окко. Нужный мне контингент в этой ветке 100%. Может кто пользовался, какие подводные камни? Суть акции: получить 10 грн баллами фишка за каждое "наличка на кассе" от 100грн. Максимум 5 раз в месяц + нужно ж купить что-то в этом окко.
акция как акция на каждую фишку 5раз по 10 грн = 50 грн но реальный выхлоп меньше так как цены на окко завышены снимать можно пока терминал или банк не даст отбой можно также делать все пять покупок за один заход
Искатель написав:Куда-то этот "первый Глово" можно засунуть с пользой?
Его можно было применить с пользой в марте. Сейчас глово скурвилось и он действует только на "рестораны", делаете заказ от 200 грн (включая цену доставки!), имеете 125 грн скидки. Если доставка 30 грн, то это 73,5% скидки.
Aktus написав:Потому что Глово (возможно вместе с МС) нас немного намахали.
Они тихонько в апреле изменили условия, и потому апрельские серты работают ТОЛЬКО на категорию "рестораны". В серте написано "страви".
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МС пишет, что они имеют право изменить условия предложений и надо смотреть перед покупкой. Т.е. прямо перед оплатой, даже если товар уже был в корзине и вы смотрели условия перед тем, как его туда выбрать.
И да, эти же (как мы себе думали) мартовские серты на 125 в марте норм работали в Сильпо и др. супермаркетах.
Кстати, горячка МС проверила и подтвердила, что условия по серту Глово-125 не изменялись ни Глово, ни самим мастеркардом. "Нам очень жаль, извините, но... обращайтесь в Глово."
Вангую ответ "так и было задумано, а в марте был сбой".
Как и лики24 - увидели наплыв, подсчитали, прослезились, спохватились и сделали от 300 грн.
акция как акция на каждую фишку 5раз по 10 грн = 50 грн но реальный выхлоп меньше так как цены на окко завышены снимать можно пока терминал или банк не даст отбой можно также делать все пять покупок за один заход
Вы не в курсе, а сам ОККО берёт что-то за эту "услугу" или "сервис"?
акция как акция на каждую фишку 5раз по 10 грн = 50 грн но реальный выхлоп меньше так как цены на окко завышены снимать можно пока терминал или банк не даст отбой можно также делать все пять покупок за один заход
Вы не в курсе, а сам ОККО берёт что-то за эту "услугу" или "сервис"?
окко на данный момент ничего не берёт. эта услуга есть во многих магазинах ("покупка с наличными") тарифицируется как понял по тарифам карты (ИМХО - как снятие в банкомате) при покупки вылазит два чека (допустим хотдог и снятие сто гривн - вылезут чеки на 50 грн (хот-дог) и 100 грн (нал) т.е. допустим с Вайт Алки можно снимать - но кешью алла даже если выбраны заправки не насыпит, в том числе и на часть покупки. по акции окко фишки как правило приходят на утро следующего дня и их можно тратить.
акция как акция на каждую фишку 5раз по 10 грн = 50 грн но реальный выхлоп меньше так как цены на окко завышены снимать можно пока терминал или банк не даст отбой можно также делать все пять покупок за один заход
То есть можно сделать только одну покупку, а снять наличку 5 раз подряд мин по 100 грн?