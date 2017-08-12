Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:49
Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:01
алла в выписке мсс пишет
и там на терминал без разницы что Вы берёте бензин, кофе или коньяк мсс 5541.
если при покупки снимается нал - у аллы через несколько дней такая операция распадается на две и кешью по ней не начисляеся.
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