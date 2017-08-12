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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:49

  uaprofi написав:
  Oktawa написав:То есть можно сделать только одну покупку, а снять наличку 5 раз подряд мин по 100 грн?


неа, нужно покупать 5 раз

5 ходогов + 5 снятий = 10 чеков = 50 фишек

Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:01

  Oktawa написав:Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?


алла в выписке мсс пишет
и там на терминал без разницы что Вы берёте бензин, кофе или коньяк мсс 5541.
если при покупки снимается нал - у аллы через несколько дней такая операция распадается на две и кешью по ней не начисляеся.
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