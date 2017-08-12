Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:49
Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:01
алла в выписке мсс пишет
и там на терминал без разницы что Вы берёте бензин, кофе или коньяк мсс 5541.
если при покупки снимается нал - у аллы через несколько дней такая операция распадается на две и кешью по ней не начисляеся.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25
Прошу прощения за возможно глупый вопрос: а где "выбираешь - оплатить предыдущую покупку"? Такая возможность есть в Укрсиб онлайн или в меню Мастеркард Бильше?
Заранее большое спасибо за уточнение!
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:43
Искатель
Нажимаете "Мій профіль". Там переходите на вкладку "Оплата балами". Эта опция доступна если на счету больше 2000 золотых и компенсировать можно покупку за последние 30 дней.
Если балов меньше 2000, хотя их достаточно для возврата небольшой покупки, то возврат денег будет недоступен.
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