Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:49
Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
Додано: Сер 07 кві, 2021 20:01
алла в выписке мсс пишет
и там на терминал без разницы что Вы берёте бензин, кофе или коньяк мсс 5541.
если при покупки снимается нал - у аллы через несколько дней такая операция распадается на две и кешью по ней не начисляеся.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25
Прошу прощения за возможно глупый вопрос: а где "выбираешь - оплатить предыдущую покупку"? Такая возможность есть в Укрсиб онлайн или в меню Мастеркард Бильше?
Заранее большое спасибо за уточнение!
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:43
Искатель
Нажимаете "Мій профіль". Там переходите на вкладку "Оплата балами". Эта опция доступна если на счету больше 2000 золотых и компенсировать можно покупку за последние 30 дней.
Если балов меньше 2000, хотя их достаточно для возврата небольшой покупки, то возврат денег будет недоступен.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:01
стабильно все время
при чем у всех банков одинаково (правда, не скажу за 1000грн и выше), до 500 отслеживал
впечатление что это мастеркардовский тариф, наверно, так и есть
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:54
Большое спасибо за уточнение!
Я просто вот что подумал.
Если считать через сертификаты... то получается 13,35 золота = 1 грн.
А если считать через возврат покупок (большое спасибо ответившему Amid и +1 от меня в карму), то получается 12,5 золота = 1 грн (если я правильно их понял).
Т.е. гораздо выгоднее просто возврашать покупки. Но для этого надо еще иметь мелкие покупки по Укрсибу.
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:19
Искатель
не знаю как у Укрсиба, но например у кредо не нужно подбирать покупку вернётся от 300балов (24 грн), если сделать покупку от 100 грн.
Но некоторые накапливают балы на социалках - поэтому берут сертификаты и у пенса тогда такой подарок не влияет на качество субсидий
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:31
Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )
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