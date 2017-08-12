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Программа "Masterсard
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:49

  uaprofi написав:
  Oktawa написав:То есть можно сделать только одну покупку, а снять наличку 5 раз подряд мин по 100 грн?


неа, нужно покупать 5 раз

5 ходогов + 5 снятий = 10 чеков = 50 фишек

Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:01

  Oktawa написав:Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?


алла в выписке мсс пишет
и там на терминал без разницы что Вы берёте бензин, кофе или коньяк мсс 5541.
если при покупки снимается нал - у аллы через несколько дней такая операция распадается на две и кешью по ней не начисляеся.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25

  wilomik написав:
Golf_streem написав: Что такое "баллы в деньги"? И как "оплатить баллами предыдущую покупку"?


Выбираешь - оплатить предыдущую покупку - оплатить баллами, и получаем "Невдовзі ваші кошти повернуться до вас".
Потом 5 дней ждем зачисления на карту.

Прошу прощения за возможно глупый вопрос: а где "выбираешь - оплатить предыдущую покупку"? Такая возможность есть в Укрсиб онлайн или в меню Мастеркард Бильше?
Заранее большое спасибо за уточнение!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:43

Искатель
Нажимаете "Мій профіль". Там переходите на вкладку "Оплата балами". Эта опция доступна если на счету больше 2000 золотых и компенсировать можно покупку за последние 30 дней.
Если балов меньше 2000, хотя их достаточно для возврата небольшой покупки, то возврат денег будет недоступен.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:01

  Искатель написав:
  omb написав:
  Искатель написав:Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
а что делать.. не складывать же его.. я оформляю серты сильпо и не парюсь :)

Интересно... кто-нибудь отслеживал: цены на сертификаты (т.е. количество золота) меняется или стабильно все время?


стабильно все время
при чем у всех банков одинаково (правда, не скажу за 1000грн и выше), до 500 отслеживал
впечатление что это мастеркардовский тариф, наверно, так и есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:54

  cohan написав:
стабильно все время
при чем у всех банков одинаково (правда, не скажу за 1000грн и выше), до 500 отслеживал
впечатление что это мастеркардовский тариф, наверно, так и есть


Большое спасибо за уточнение!
Я просто вот что подумал.

Если считать через сертификаты... то получается 13,35 золота = 1 грн.
А если считать через возврат покупок (большое спасибо ответившему Amid и +1 от меня в карму), то получается 12,5 золота = 1 грн (если я правильно их понял).
Т.е. гораздо выгоднее просто возврашать покупки. Но для этого надо еще иметь мелкие покупки по Укрсибу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:19

Искатель

не знаю как у Укрсиба, но например у кредо не нужно подбирать покупку вернётся от 300балов (24 грн), если сделать покупку от 100 грн.
Но некоторые накапливают балы на социалках - поэтому берут сертификаты и у пенса тогда такой подарок не влияет на качество субсидий
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:31

Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:15

mustbe
А 5 старушек - рубль.
Aktus
 
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