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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:49
uaprofi написав: Oktawa написав:
То есть можно сделать только одну покупку, а снять наличку 5 раз подряд мин по 100 грн?
неа, нужно покупать 5 раз
5 ходогов + 5 снятий = 10 чеков = 50 фишек
Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
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Oktawa
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:01
Oktawa написав:
Тогда не выгодно, учитывая их цены на топливо. А орехов не было может потому что вы выбирали категорию АЗС, а то было как кафе?
алла в выписке мсс пишет
и там на терминал без разницы что Вы берёте бензин, кофе или коньяк мсс 5541.
если при покупки снимается нал - у аллы через несколько дней такая операция распадается на две и кешью по ней не начисляеся.
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uaprofi
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25
wilomik написав:
Golf_streem написав: Что такое "баллы в деньги"? И как "оплатить баллами предыдущую покупку"?
Выбираешь - оплатить предыдущую покупку - оплатить баллами, и получаем "Невдовзі ваші кошти повернуться до вас".
Потом 5 дней ждем зачисления на карту.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос: а где "выбираешь - оплатить предыдущую покупку"? Такая возможность есть в Укрсиб онлайн или в меню Мастеркард Бильше?
Заранее большое спасибо за уточнение!
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Искатель
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:43
Искатель
Нажимаете "Мій профіль". Там переходите на вкладку "Оплата балами". Эта опция доступна если на счету больше 2000 золотых и компенсировать можно покупку за последние 30 дней.
Если балов меньше 2000, хотя их достаточно для возврата небольшой покупки, то возврат денег будет недоступен.
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Amid
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Додано: Чет 08 кві, 2021 21:01
Искатель написав: omb написав: Искатель написав:
Отдавать кучу золота за серт 100 грн в "Сильпо" как-то жаба давит...
а что делать.. не складывать же его.. я оформляю серты сильпо и не парюсь
Интересно... кто-нибудь отслеживал: цены на сертификаты (т.е. количество золота) меняется или стабильно все время?
стабильно все время
при чем у всех банков одинаково (правда, не скажу за 1000грн и выше), до 500 отслеживал
впечатление что это мастеркардовский тариф, наверно, так и есть
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cohan
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Додано: Чет 08 кві, 2021 21:54
cohan написав:
стабильно все время
при чем у всех банков одинаково (правда, не скажу за 1000грн и выше), до 500 отслеживал
впечатление что это мастеркардовский тариф, наверно, так и есть
Большое спасибо за уточнение!
Я просто вот что подумал.
Если считать через сертификаты... то получается 13,35 золота = 1 грн.
А если считать через возврат покупок (большое спасибо ответившему Amid
и +1 от меня в карму), то получается 12,5 золота = 1 грн (если я правильно их понял).
Т.е. гораздо выгоднее просто возврашать покупки. Но для этого надо еще иметь мелкие покупки по Укрсибу.
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Искатель
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:19
Искатель
не знаю как у Укрсиба, но например у кредо не нужно подбирать покупку вернётся от 300балов (24 грн), если сделать покупку от 100 грн.
Но некоторые накапливают балы на социалках - поэтому берут сертификаты и у пенса тогда такой подарок не влияет на качество субсидий
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uaprofi
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:31
Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )
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mustbe
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Додано: Чет 08 кві, 2021 23:15
mustbe
А 5 старушек - рубль.
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Aktus
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 05:01
mustbe написав:
Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )
10+5+1000=10,15грн
Пропозиція діє з 9.04 до 14.04. т.е. использовать эти баллы надо в течение 5 дней.
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vollena71
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