mustbe написав:Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо. Можно крутить 3 раза в день. Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп. Жесть )
10+5+1000=10,15грн Пропозиція діє з 9.04 до 14.04. т.е. использовать эти баллы надо в течение 5 дней.
Почти так же получилось. Как раз в Сильпо собирался. Отключаем все предложения, кроме 1000баллов- делаем покупку. Затем так же с 100. И с другими предложениями Сильпо так же. Прийдется идти в самокассу, дабы не нервировать очередь.
mustbe написав:Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо. Можно крутить 3 раза в день. Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп. Жесть )
10+5+1000=10,15грн Пропозиція діє з 9.04 до 14.04. т.е. использовать эти баллы надо в течение 5 дней.
Почти так же получилось. Как раз в Сильпо собирался. Отключаем все предложения, кроме 1000баллов- делаем покупку. Затем так же с 100. И с другими предложениями Сильпо так же. Прийдется идти в самокассу, дабы не нервировать очередь.
Если что, то все накрученные спец. предложения используются в одном чеке автоматически. Нет смысла отключать, включать...
Востаннє редагувалось unknownurl в П'ят 09 кві, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.