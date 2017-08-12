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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:13

  vollena71 написав:
  mustbe написав:Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )

10+5+1000=10,15грн
Пропозиція діє з 9.04 до 14.04. т.е. использовать эти баллы надо в течение 5 дней.

Баллы появились в разделе Персональні пропозиції. Чтобы заработать эти баллы, необходимо в период с 9.04 по 14.04 что-то купить в Сильпе, кроме табачных изделий.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:41

  vollena71 написав:
  mustbe написав:Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )

10+5+1000=10,15грн
Пропозиція діє з 9.04 до 14.04. т.е. использовать эти баллы надо в течение 5 дней.

Почти так же получилось. Как раз в Сильпо собирался. Отключаем все предложения, кроме 1000баллов- делаем покупку. Затем так же с 100. И с другими предложениями Сильпо так же. Прийдется идти в самокассу, дабы не нервировать очередь.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:44

Re: Программа

lel написав:
  vollena71 написав:
  mustbe написав:Кто соскучился по колесу - зайдите в застосунок Сильпо, Профиль - Колесо.
Можно крутить 3 раза в день.
Крутанул сегодня, заработал 10+5+10 = 25 баллов = 25коп.
Жесть )

10+5+1000=10,15грн
Пропозиція діє з 9.04 до 14.04. т.е. использовать эти баллы надо в течение 5 дней.

Почти так же получилось. Как раз в Сильпо собирался. Отключаем все предложения, кроме 1000баллов- делаем покупку. Затем так же с 100. И с другими предложениями Сильпо так же. Прийдется идти в самокассу, дабы не нервировать очередь.
Если что, то все накрученные спец. предложения используются в одном чеке автоматически.
Нет смысла отключать, включать...
Зображення
Востаннє редагувалось unknownurl в П'ят 09 кві, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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накрутил 20 копеек, уже бегу в сильпо :mrgreen:
omb
 
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  omb написав:накрутил 20 копеек, уже бегу в сильпо :mrgreen:

крутая акция, накрутил 3 раза по 5 балов, до сих пор не могу прийти в себя от такой щедрости - теперь срочно составляю список покупок :mrgreen:
смешные, до этого в сильпо бывал редко, а теперь уж точно туда не собираюсь ради такого :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

Якщо картою Укрсиба сплачувати комуналку через, наприклад, Некст--КБ буде? Тобто буде рахуватися як інтерпет платіж?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:58

  Golf_streem написав:Якщо картою Укрсиба сплачувати комуналку через, наприклад, Некст--КБ буде? Тобто буде рахуватися як інтерпет платіж?

Да
Oktawa
 
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