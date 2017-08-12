|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:01
Насамперед хочу подякувати учасникам форуму за те, що підказали про "Колесо фортуни" в застосунку "Сільпо". Давно не оновлювала застосунок, тому навіть не здогадувалася про таку фішку. А це ж можна було від початку місяця щодня накручувати 15-30 коп.
)
Запитання до тих, хто оплачує замовлення на сайті "Сільпо" (верифікує картку), а забирає в магазині. Чи спишуться автоматично ці бонуси? Чи потрібно обов'язково марудитися з QR-кодом?
-
movnyk
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 28.08.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:11
movnyk написав:
Насамперед хочу подякувати учасникам форуму за те, що підказали про "Колесо фортуни" в застосунку "Сільпо". Давно не оновлювала застосунок, тому навіть не здогадувалася про таку фішку. А це ж можна було від початку місяця щодня накручувати 15-30 коп.
)
Запитання до тих, хто оплачує замовлення на сайті "Сільпо" (верифікує картку), а забирає в магазині. Чи спишуться автоматично ці бонуси? Чи потрібно обов'язково марудитися з QR-кодом?
Оплата застосунком додасть 0,5% бонусних балів, то є сенс "марудитися з QR-кодом"
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2609
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:27
Вспомнил, что ещё не отоварен сертификат Глово (как летит время), промокод введён в додаток 31.03.2021, т.е. вовремя и должен использоваться в течении 14 дней. Как раз сегодня пора. Зашёл в додаток, а промокода там нема и при заказе не подтягивается. Вот такой развод. Повторно вводить стремно. В додатке никакой связи, куда писать, кому жаловаться?
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:02
Oberon написав:
Вспомнил, что ещё не отоварен сертификат Глово (как летит время), промокод введён в додаток 31.03.2021, т.е. вовремя и должен использоваться в течении 14 дней. Как раз сегодня пора. Зашёл в додаток, а промокода там нема и при заказе не подтягивается. Вот такой развод. Повторно вводить стремно. В додатке никакой связи, куда писать, кому жаловаться?
Извиняюсь, подсказали, в додатке глово чат включается, когда сделан заказ, а без промо я его, естественно, не делал. Но все равно, с сертом развод. Ещё раз сорри за оффтоп...
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|