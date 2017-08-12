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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:01

Сільпо

Насамперед хочу подякувати учасникам форуму за те, що підказали про "Колесо фортуни" в застосунку "Сільпо". Давно не оновлювала застосунок, тому навіть не здогадувалася про таку фішку. А це ж можна було від початку місяця щодня накручувати 15-30 коп.:))
Запитання до тих, хто оплачує замовлення на сайті "Сільпо" (верифікує картку), а забирає в магазині. Чи спишуться автоматично ці бонуси? Чи потрібно обов'язково марудитися з QR-кодом?
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:11

  movnyk написав:Насамперед хочу подякувати учасникам форуму за те, що підказали про "Колесо фортуни" в застосунку "Сільпо". Давно не оновлювала застосунок, тому навіть не здогадувалася про таку фішку. А це ж можна було від початку місяця щодня накручувати 15-30 коп.:))
Запитання до тих, хто оплачує замовлення на сайті "Сільпо" (верифікує картку), а забирає в магазині. Чи спишуться автоматично ці бонуси? Чи потрібно обов'язково марудитися з QR-кодом?

Оплата застосунком додасть 0,5% бонусних балів, то є сенс "марудитися з QR-кодом"
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:27

Вспомнил, что ещё не отоварен сертификат Глово (как летит время), промокод введён в додаток 31.03.2021, т.е. вовремя и должен использоваться в течении 14 дней. Как раз сегодня пора. Зашёл в додаток, а промокода там нема и при заказе не подтягивается. Вот такой развод. Повторно вводить стремно. В додатке никакой связи, куда писать, кому жаловаться?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:02

  Oberon написав:Вспомнил, что ещё не отоварен сертификат Глово (как летит время), промокод введён в додаток 31.03.2021, т.е. вовремя и должен использоваться в течении 14 дней. Как раз сегодня пора. Зашёл в додаток, а промокода там нема и при заказе не подтягивается. Вот такой развод. Повторно вводить стремно. В додатке никакой связи, куда писать, кому жаловаться?

Извиняюсь, подсказали, в додатке глово чат включается, когда сделан заказ, а без промо я его, естественно, не делал. Но все равно, с сертом развод. Ещё раз сорри за оффтоп...
Oberon
 
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