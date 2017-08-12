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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:01
Насамперед хочу подякувати учасникам форуму за те, що підказали про "Колесо фортуни" в застосунку "Сільпо". Давно не оновлювала застосунок, тому навіть не здогадувалася про таку фішку. А це ж можна було від початку місяця щодня накручувати 15-30 коп.
)
Запитання до тих, хто оплачує замовлення на сайті "Сільпо" (верифікує картку), а забирає в магазині. Чи спишуться автоматично ці бонуси? Чи потрібно обов'язково марудитися з QR-кодом?
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movnyk
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:11
movnyk написав:
Насамперед хочу подякувати учасникам форуму за те, що підказали про "Колесо фортуни" в застосунку "Сільпо". Давно не оновлювала застосунок, тому навіть не здогадувалася про таку фішку. А це ж можна було від початку місяця щодня накручувати 15-30 коп.
)
Запитання до тих, хто оплачує замовлення на сайті "Сільпо" (верифікує картку), а забирає в магазині. Чи спишуться автоматично ці бонуси? Чи потрібно обов'язково марудитися з QR-кодом?
Оплата застосунком додасть 0,5% бонусних балів, то є сенс "марудитися з QR-кодом"
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vollena71
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Додано: Вів 13 кві, 2021 17:27
Вспомнил, что ещё не отоварен сертификат Глово (как летит время), промокод введён в додаток 31.03.2021, т.е. вовремя и должен использоваться в течении 14 дней. Как раз сегодня пора. Зашёл в додаток, а промокода там нема и при заказе не подтягивается. Вот такой развод. Повторно вводить стремно. В додатке никакой связи, куда писать, кому жаловаться?
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Oberon
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:02
Oberon написав:
Вспомнил, что ещё не отоварен сертификат Глово (как летит время), промокод введён в додаток 31.03.2021, т.е. вовремя и должен использоваться в течении 14 дней. Как раз сегодня пора. Зашёл в додаток, а промокода там нема и при заказе не подтягивается. Вот такой развод. Повторно вводить стремно. В додатке никакой связи, куда писать, кому жаловаться?
Извиняюсь, подсказали, в додатке глово чат включается, когда сделан заказ, а без промо я его, естественно, не делал. Но все равно, с сертом развод. Ещё раз сорри за оффтоп...
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Oberon
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Додано: Вів 13 кві, 2021 19:40
Oberon так а в чем развод, если было четко написано использовать до 31.03?
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omb
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Додано: Вів 13 кві, 2021 20:09
omb написав:Oberon
так а в чем развод, если было четко написано использовать до 31.03?
А развод в том, что чётко прописано:
Промокод необхідно ввести у додаток до закінчення
терміну дії і використати протягом 14 днів після введення. Вот со второй частью використання - тупо выпилили из додатка введённый вовремя промокод и ничего не знаем.
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Oberon
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Додано: Вів 13 кві, 2021 20:21
Выиграл 10 гривен (1000 баллов) только что в Сильпо
Ну и 15 копеек ещё
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Vorlon
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Додано: Вів 13 кві, 2021 20:32
Oberon Пропозицією можна скористатися лише один раз, діє до 30.04.2021... не все так однозначно
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omb
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Додано: Вів 13 кві, 2021 21:35
Omb- Так это, есть официальные УМОВИ ПРОПОЗИЦІЇ - как это всё применяется и работает. Посему, тут никакой неоднозначности не могёт быть. Хотя, это же Украина, пацан сказал-пацан сделал, пацан не сделал-пацан опять сказал:D
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Oberon
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