Ну так пожалуйтесь на Гаряча лінія Мастеркард 0800 33 24 12 , пусть жахнут за такие штучки-дрючки эту Глову Ну, или новый рабочий код требуйте
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:07
Додано: Сер 14 кві, 2021 00:54
Re: Программа "Masterсard Більше"
Бесполезно.
Плавали, знаем.
МС не отвечает за условия Глово и за их выполнение самой Глово.
МС всё выяснит и перезвонит очень-очень извиниться и послать в Глово.
Работа МС - только предоставить серт партнера. И работа с баллами.
Додано: Сер 14 кві, 2021 01:06
Додано: Сер 14 кві, 2021 01:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
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