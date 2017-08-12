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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:07

  Oberon написав:Omb- Так это, есть официальные УМОВИ ПРОПОЗИЦІЇ - как это всё применяется и работает.

Ну так пожалуйтесь на Гаряча лінія Мастеркард 0800 33 24 12 , пусть жахнут за такие штучки-дрючки эту Глову 8) Ну, или новый рабочий код требуйте 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 00:54

Re: Программа "Masterсard Більше"

  EKO написав:Ну так пожалуйтесь на Гаряча лінія Мастеркард 0800 33 24 12 , пусть жахнут за такие штучки-дрючки эту Глову

Бесполезно.
Плавали, знаем.

МС не отвечает за условия Глово и за их выполнение самой Глово.
МС всё выяснит и перезвонит очень-очень извиниться и послать в Глово.

Работа МС - только предоставить серт партнера. И работа с баллами.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 01:06

  omb написав:в чем развод, если было четко написано использовать до 31.03?

"Использовать" там означает "активировать промокод в Глово".
После этого Глово показывает (діє до 13.04.21) или (діє до 14.04.21), не помню считают ли они текущий день.

У меня в Глово пока есть актвированные в апреле промокоды.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 01:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Oberon написав:подсказали, в додатке глово чат включается

А где подсказали?
Где Глово активнее всего обуждают?

А то есть вопрос к этой конторе, а не знаю куда задать - додаток не ставил, а в вебверсии с обратной связью всё плохо.
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