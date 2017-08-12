Додано: Сер 14 кві, 2021 06:41

У меня недавно глово списал сумму гораздо больше, чем был заказ. Заказ выходил с промокодом на 50 грн сперва их и списали, затем вернули и через 2 часа списали 175 грн. Обратился в поддержку, первый оператор фактически послал лесом, сказав, что цена может измениться и это во время заказа указано, хотя этого нет и цена на заказанные мной продукты в заведении не поменялась. Второй раз обратился, оператор был более лояльный и вернул 125 грн, но не на карту, а как промокод. Так что с Глово только нал, а то спишут с карты, сколько захотят, потом в лучшем случае промокодом отдадут.