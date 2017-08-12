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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:38
uaprofi написав:
таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают
Переводчик, ты где?
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unknownurl
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Додано: Вів 20 кві, 2021 22:42
unknownurl написав: uaprofi написав:
таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают
Переводчик, ты где?
Кур'єр Керимгилди (якось так) щось там не зрозуміле сказав
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EKO
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:36
EKO написав: unknownurl написав: uaprofi написав:
таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают
Переводчик, ты где?
Кур'єр Керимгилди (якось так) щось там не зрозуміле сказав
думаю, он про Портмоне, возможно, канало неоднократно добавлять промокод, впрочем, можно попробовать
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cohan
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Додано: Суб 24 кві, 2021 01:51
cohan
Вы совершенно правы - Рыбак рыбака видит издалека)
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uaprofi
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Додано: Нед 25 кві, 2021 07:56
Rimlyanin1 написав:
В мене було замовлення в офіс. Кур'єр Керимгилди (якось так). Так подзвонив і щось там не зрозуміле сказав, а в додатку прийшло - пандемія, бла бла бла, кур'єр не зайде, йдіть на вулицю. Знайшов завдяки рюкзаку, бо стояв під сусіднєю будівлею. Тільки нал, хай вони, а не ви, побігають.
Ну это хорошо, что пока дают возможность оплаты налом, у Ракеты смотрел для применения промокода только картой должна быть оплата. Глово пока более привлекательным выглядит, но уже не однократно сталкивался, что в приложении указана одна цена, а когда привозит курьер, то по факту цена оказывается другой. Также некоторые рестораны обманывают на весе порции.
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vovareuckij
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