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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:51

таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают :?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

uaprofi написав:таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают :?
Переводчик, ты где?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:42

  unknownurl написав:
uaprofi написав:таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают :?
Переводчик, ты где?

Кур'єр Керимгилди (якось так) щось там не зрозуміле сказав :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:36

  EKO написав:
  unknownurl написав:
uaprofi написав:таки пормануху подправили больше по четвертаку не наливают :?
Переводчик, ты где?

Кур'єр Керимгилди (якось так) щось там не зрозуміле сказав :mrgreen:


думаю, он про Портмоне, возможно, канало неоднократно добавлять промокод, впрочем, можно попробовать :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 01:51

cohan
Вы совершенно правы - Рыбак рыбака видит издалека)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:56

  Rimlyanin1 написав:В мене було замовлення в офіс. Кур'єр Керимгилди (якось так). Так подзвонив і щось там не зрозуміле сказав, а в додатку прийшло - пандемія, бла бла бла, кур'єр не зайде, йдіть на вулицю. Знайшов завдяки рюкзаку, бо стояв під сусіднєю будівлею. Тільки нал, хай вони, а не ви, побігають.

Ну это хорошо, что пока дают возможность оплаты налом, у Ракеты смотрел для применения промокода только картой должна быть оплата. Глово пока более привлекательным выглядит, но уже не однократно сталкивался, что в приложении указана одна цена, а когда привозит курьер, то по факту цена оказывается другой. Также некоторые рестораны обманывают на весе порции.
vovareuckij
 
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  #<1 ... 199200201202
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