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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 17:33

Кто-то в курсе, сертификаты Глово на 125 грн на первый заказ еще будут или их уже навсегда убрали?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 17:38

  Ой+ написав:zinchenko_darya https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... talog/5742
ПРОПОЗИЦІЇ ПАРТНЕРІВ - ресторани

А в каком из доступных кабаков
Сертифікат на ланч можна використати в наступних
ресторанах:
Oxota na Ovets, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Ватра, за адресою: м. Київ, вулиця Городецького,
будинок 4-Б
Остання Барикада, за адресою: м. Київ, Майдан
Незалежності, будинок 1 (ТЦ «Глобус»)
Любчик на Воздвиженці, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Chicken Kyiv, , за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 15/4
Барсук, за адресою: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3а
Канапа, за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 19а
лэнч понажористей?
Куды лучше податься?
И еще вопрос "СОЛОДКИЙ ARТ ВІД MASTERCARD" перенесли илл с 3 по 9 мая осталось?
ВIВ
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Повідомлень: 167
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:02

  vovareuckij написав:Кто-то в курсе, сертификаты Глово на 125 грн на первый заказ еще будут или их уже навсегда убрали?


навсегда, конечно, наелись с тутошними деятелями :mrgreen: :mrgreen:

будут всплесками, когда показывать прирост базы надо будет и все такое, пока она и сама растет
ждем сертификатов Ракеты
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:13

  ВIВ написав:
  Ой+ написав:zinchenko_darya https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... talog/5742
ПРОПОЗИЦІЇ ПАРТНЕРІВ - ресторани

А в каком из доступных кабаков
Сертифікат на ланч можна використати в наступних
ресторанах:
Oxota na Ovets, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Ватра, за адресою: м. Київ, вулиця Городецького,
будинок 4-Б
Остання Барикада, за адресою: м. Київ, Майдан
Незалежності, будинок 1 (ТЦ «Глобус»)
Любчик на Воздвиженці, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Chicken Kyiv, , за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 15/4
Барсук, за адресою: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3а
Канапа, за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 19а
лэнч понажористей?
Куды лучше податься?
И еще вопрос "СОЛОДКИЙ ARТ ВІД MASTERCARD" перенесли илл с 3 по 9 мая осталось?


кроме, наверно, Воздвиженки и Кутузова к ланчу прилагается и толпа, и воры
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:08

ничего не понял
это как диктую им код в ресторане и они бесплатно приносят пищу? или как
что входит в этот ланч?
это вкусно?
может кто уже сегодня попробовал...

и шото у меня сертификаты только на ланч, а на 500 грн нету.
это шо пятисотки выходит так быстро закончились?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:19

uaprofi пятисотки расхватали за пару часов, насчёт ланча - можно на сайте посмотреть, что они дают, я в одном увидел бургер+борщ, но меню меняется, а так да, пришел во время ланча, сказал промокод и бесплатно ешь
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:24

  uaprofi написав:
и шото у меня сертификаты только на ланч, а на 500 грн нету.
это шо пятисотки выходит так быстро закончились?


Могу продать за половину номинала).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 06:57

  cohan написав:
  vovareuckij написав:Кто-то в курсе, сертификаты Глово на 125 грн на первый заказ еще будут или их уже навсегда убрали?


навсегда, конечно, наелись с тутошними деятелями :mrgreen: :mrgreen:

будут всплесками, когда показывать прирост базы надо будет и все такое, пока она и сама растет
ждем сертификатов Ракеты

так там только на рестораны были промокоды, не думал, что на них такой спрос, учитывая ресторанные наценки. Ракета вряд ли будет такой щедрой на промокоды.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 12:48

Уже и ланчи разобрали. Закончилось предложение.
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кто-нибудь в последнее время возвращал деньги за предыдущие покупки с помощью функции «оплата баллами»? Как это работает? Здесь ранее писали форумчане, что задерживают возврат денег. Отпишитесь, пожалуйста, решился ли вопрос.
Oktawa
 
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