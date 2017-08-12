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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 01 тра, 2021 17:33
Кто-то в курсе, сертификаты Глово на 125 грн на первый заказ еще будут или их уже навсегда убрали?
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vovareuckij
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Додано: Суб 01 тра, 2021 17:38
А в каком из доступных кабаков Сертифікат на ланч можна використати в наступних
ресторанах:
Oxota na Ovets, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Ватра, за адресою: м. Київ, вулиця Городецького,
будинок 4-Б
Остання Барикада, за адресою: м. Київ, Майдан
Незалежності, будинок 1 (ТЦ «Глобус»)
Любчик на Воздвиженці, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Chicken Kyiv, , за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 15/4
Барсук, за адресою: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3а
Канапа, за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 19а
лэнч понажористей?
Куды лучше податься?
И еще вопрос "СОЛОДКИЙ ARТ ВІД MASTERCARD" перенесли илл с 3 по 9 мая осталось?
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ВIВ
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Додано: Суб 01 тра, 2021 19:02
vovareuckij написав:
Кто-то в курсе, сертификаты Глово на 125 грн на первый заказ еще будут или их уже навсегда убрали?
навсегда, конечно, наелись с тутошними деятелями
будут всплесками, когда показывать прирост базы надо будет и все такое, пока она и сама растет
ждем сертификатов Ракеты
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cohan
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Додано: Суб 01 тра, 2021 19:13
ВIВ написав:
А в каком из доступных кабаков Сертифікат на ланч можна використати в наступних
ресторанах:
Oxota na Ovets, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Ватра, за адресою: м. Київ, вулиця Городецького,
будинок 4-Б
Остання Барикада, за адресою: м. Київ, Майдан
Незалежності, будинок 1 (ТЦ «Глобус»)
Любчик на Воздвиженці, за адресою: м. Київ, вулиця
Воздвиженська, будинок 10-Б
Chicken Kyiv, , за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 15/4
Барсук, за адресою: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3а
Канапа, за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 19а
лэнч понажористей?
Куды лучше податься?
И еще вопрос "СОЛОДКИЙ ARТ ВІД MASTERCARD" перенесли илл с 3 по 9 мая осталось?
кроме, наверно, Воздвиженки и Кутузова к ланчу прилагается и толпа, и воры
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cohan
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Додано: Суб 01 тра, 2021 20:08
ничего не понял
это как диктую им код в ресторане и они бесплатно приносят пищу? или как
что входит в этот ланч?
это вкусно?
может кто уже сегодня попробовал...
и шото у меня сертификаты только на ланч, а на 500 грн нету.
это шо пятисотки выходит так быстро закончились?
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uaprofi
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Додано: Суб 01 тра, 2021 21:19
uaprofi пятисотки расхватали за пару часов, насчёт ланча - можно на сайте посмотреть, что они дают, я в одном увидел бургер+борщ, но меню меняется, а так да, пришел во время ланча, сказал промокод и бесплатно ешь
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omb
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Додано: Суб 01 тра, 2021 21:24
uaprofi написав:
и шото у меня сертификаты только на ланч, а на 500 грн нету.
это шо пятисотки выходит так быстро закончились?
Могу продать за половину номинала).
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jay2004
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Додано: Нед 02 тра, 2021 06:57
cohan написав: vovareuckij написав:
Кто-то в курсе, сертификаты Глово на 125 грн на первый заказ еще будут или их уже навсегда убрали?
навсегда, конечно, наелись с тутошними деятелями
будут всплесками, когда показывать прирост базы надо будет и все такое, пока она и сама растет
ждем сертификатов Ракеты
так там только на рестораны были промокоды, не думал, что на них такой спрос, учитывая ресторанные наценки. Ракета вряд ли будет такой щедрой на промокоды.
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vovareuckij
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Додано: Нед 02 тра, 2021 12:48
Уже и ланчи разобрали. Закончилось предложение.
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zinchenko_darya
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Додано: Нед 09 тра, 2021 10:08
Кто-нибудь в последнее время возвращал деньги за предыдущие покупки с помощью функции «оплата баллами»? Как это работает? Здесь ранее писали форумчане, что задерживают возврат денег. Отпишитесь, пожалуйста, решился ли вопрос.
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Oktawa
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