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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 14:33

  Oktawa написав:Кто-нибудь в последнее время возвращал деньги за предыдущие покупки с помощью функции «оплата баллами»? Как это работает? Здесь ранее писали форумчане, что задерживают возврат денег. Отпишитесь, пожалуйста, решился ли вопрос.


Вчера ровно месяц был. Ничего не решилось))) уже и забил на 140 гривен возврата. Не рекомендую. Лучше выходите через сертификаты.
jay2004
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 19.02.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 323 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:13

Oktawa

Звонил в банк - послали в Мастеркард. Звонил в Мастеркард - сказали видят проблему и передадут в "технический отдел". Прошло 3 недели от обращения и полтора месяца от обмена, но пока глухо.
Amid
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 12.06.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:10

ЗНИЖКА 125 ГРН НА ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ У GLOVO - опять появилось
omb
 
Повідомлень: 3131
З нами з: 08.04.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:50

Да, но опять лишь на рестораны и только от 200 грн заказа ((
vovareuckij
 
Повідомлень: 158
З нами з: 19.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 202203204205
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