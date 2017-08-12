Вчера ровно месяц был. Ничего не решилось))) уже и забил на 140 гривен возврата. Не рекомендую. Лучше выходите через сертификаты.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 09 тра, 2021 14:33
Вчера ровно месяц был. Ничего не решилось))) уже и забил на 140 гривен возврата. Не рекомендую. Лучше выходите через сертификаты.
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:13
Oktawa
Звонил в банк - послали в Мастеркард. Звонил в Мастеркард - сказали видят проблему и передадут в "технический отдел". Прошло 3 недели от обращения и полтора месяца от обмена, но пока глухо.
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