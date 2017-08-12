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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 14:33

  Oktawa написав:Кто-нибудь в последнее время возвращал деньги за предыдущие покупки с помощью функции «оплата баллами»? Как это работает? Здесь ранее писали форумчане, что задерживают возврат денег. Отпишитесь, пожалуйста, решился ли вопрос.


Вчера ровно месяц был. Ничего не решилось))) уже и забил на 140 гривен возврата. Не рекомендую. Лучше выходите через сертификаты.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:13

Oktawa

Звонил в банк - послали в Мастеркард. Звонил в Мастеркард - сказали видят проблему и передадут в "технический отдел". Прошло 3 недели от обращения и полтора месяца от обмена, но пока глухо.
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ЗНИЖКА 125 ГРН НА ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ У GLOVO - опять появилось
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:50

Да, но опять лишь на рестораны и только от 200 грн заказа ((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:46

Re: Программа "Masterсard Більше"

Зміни в програмі Mastercard Більше

Зміни в програмі Mastercard Більше
Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20 травня 2021 р. на сайті програми буде введена обов’язкова процедура двофакторної авторизації користувачів шляхом відправки у SMS одноразових паролів.
Зміни проводяться з метою підвищення рівня безпеки користування програмою Mastercard Більше, а також для забезпечення виключно санкціонованого доступу користувачів до своїх приватних кабінетів. Таким чином, після звичайного вводу логіна та паролю на номер телефону клієнта буде відправлений одноразовий пароль, який необхідно ввести на сайті. Тільки після його вводу ви отримаєте доступ до свого приватного кабінету, балам, подарункам та іншої інформації, яка зберігається у вашому аккаунті.
Також звертаємо увагу на необхідності перевірки актуальності свого номера телефону у приватному кабінеті, та якщо він неактуальний, його потрібно змінити на актуальний.
Якщо ви не встигнете актуалізувати свій номер телефону до 20 травня 2021 р., слід звернутися на лінію підтримки програми Mastercard Більше за телефоном 0 800 33 24 12 та повідомити наступні дані:

номер телефону, який ви зареєстрували у програмі;
ПІБ та дату народження;
інформацію про останні операції, які ви виконували з карткою, яка бере участь у програмі (наприклад, назва магазину/сайту, де здійснювалася оплата карткою).


Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... rd-bilshe/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:21

Неужели там столько мошенничества?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 16:01

  unknownurl написав:Зміни в програмі Mastercard Більше

Зміни в програмі Mastercard Більше
Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20 травня 2021 р. на сайті програми буде введена обов’язкова процедура двофакторної авторизації користувачів шляхом відправки у SMS одноразових паролів.
Зміни проводяться з метою підвищення рівня безпеки користування програмою Mastercard Більше, а також для забезпечення виключно санкціонованого доступу користувачів до своїх приватних кабінетів. Таким чином, після звичайного вводу логіна та паролю на номер телефону клієнта буде відправлений одноразовий пароль, який необхідно ввести на сайті. Тільки після його вводу ви отримаєте доступ до свого приватного кабінету, балам, подарункам та іншої інформації, яка зберігається у вашому аккаунті.
Також звертаємо увагу на необхідності перевірки актуальності свого номера телефону у приватному кабінеті, та якщо він неактуальний, його потрібно змінити на актуальний.
Якщо ви не встигнете актуалізувати свій номер телефону до 20 травня 2021 р., слід звернутися на лінію підтримки програми Mastercard Більше за телефоном 0 800 33 24 12 та повідомити наступні дані:

номер телефону, який ви зареєстрували у програмі;
ПІБ та дату народження;
інформацію про останні операції, які ви виконували з карткою, яка бере участь у програмі (наприклад, назва магазину/сайту, де здійснювалася оплата карткою).


Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... rd-bilshe/
мне в вайбер такое же сообщени пришло
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:34

  unknownurl написав:Зміни в програмі Mastercard Більше

Теперь половина бюджета пойдёт на смски вместо подарков
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:06

  Vorlon написав:Неужели там столько мошенничества?


меня больше бесят окна про "пора бы перерегиться" и куки,
побыстрее бы убрали
cohan
 
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  #<1 ... 202203204205
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