Вчера ровно месяц был. Ничего не решилось))) уже и забил на 140 гривен возврата. Не рекомендую. Лучше выходите через сертификаты.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 09 тра, 2021 14:33
Вчера ровно месяц был. Ничего не решилось))) уже и забил на 140 гривен возврата. Не рекомендую. Лучше выходите через сертификаты.
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:13
Oktawa
Звонил в банк - послали в Мастеркард. Звонил в Мастеркард - сказали видят проблему и передадут в "технический отдел". Прошло 3 недели от обращения и полтора месяца от обмена, но пока глухо.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:46
Re: Программа "Masterсard Більше"
Зміни в програмі Mastercard Більше
Зміни в програмі Mastercard Більше
Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 20 травня 2021 р. на сайті програми буде введена обов’язкова процедура двофакторної авторизації користувачів шляхом відправки у SMS одноразових паролів.
Зміни проводяться з метою підвищення рівня безпеки користування програмою Mastercard Більше, а також для забезпечення виключно санкціонованого доступу користувачів до своїх приватних кабінетів. Таким чином, після звичайного вводу логіна та паролю на номер телефону клієнта буде відправлений одноразовий пароль, який необхідно ввести на сайті. Тільки після його вводу ви отримаєте доступ до свого приватного кабінету, балам, подарункам та іншої інформації, яка зберігається у вашому аккаунті.
Також звертаємо увагу на необхідності перевірки актуальності свого номера телефону у приватному кабінеті, та якщо він неактуальний, його потрібно змінити на актуальний.
Якщо ви не встигнете актуалізувати свій номер телефону до 20 травня 2021 р., слід звернутися на лінію підтримки програми Mastercard Більше за телефоном 0 800 33 24 12 та повідомити наступні дані:
номер телефону, який ви зареєстрували у програмі;
ПІБ та дату народження;
інформацію про останні операції, які ви виконували з карткою, яка бере участь у програмі (наприклад, назва магазину/сайту, де здійснювалася оплата карткою).
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy
Джерело:
Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 16:01
мне в вайбер такое же сообщени пришло
Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:34
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:06
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