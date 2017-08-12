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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:23
В контексте последних событий дружно заказываем окко?
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Alpha1251
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Додано: Пон 17 тра, 2021 19:09
Alpha1251
Є надія, що зе-дурь з ручним регулюванням проіснує не довго, але салом можна запастись
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Додано: Пон 17 тра, 2021 19:29
Alpha1251 написав:
В контексте последних событий дружно заказываем окко?
так там же один серт на акк
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uaprofi
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Додано: Пон 17 тра, 2021 19:43
uaprofi написав:так там же один серт на акк
Я про бензин. Можно много, но действительны до 31.05 и то, если окко не упадёт на мороз.
Персональные скидки сегодня уже порезали.
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Alpha1251
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Додано: Пон 17 тра, 2021 20:29
Alpha1251 написав:
uaprofi написав:так там же один серт на акк
Я про бензин. Можно много, но действительны до 31.05 и то, если окко не упадёт на мороз.
Персональные скидки сегодня уже порезали.
Сертификаты ОККО строком действия до 31.12.2020, успешно залиты в феврале-апреле 2021.
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jay2004
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Додано: Пон 17 тра, 2021 20:47
Alpha1251 написав:
Персональные скидки сегодня уже порезали.
Зато седня мне упала в апликуху КЛО скидка на 4грн/л.
Нафиг то Більше
Все регтесь в КЛО, там регулярно падают в апликуху талоны на питание
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Amethyst
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Додано: Пон 17 тра, 2021 20:50
Amethyst написав: Alpha1251 написав:
Персональные скидки сегодня уже порезали.
Зато седня мне упала в апликуху КЛО скидка на 4грн/л.
Нафиг то Більше
Все регтесь в КЛО, там регулярно падают в апликуху талоны на питание
Там бывало часто и 5 грн/л. Сейчас с госЗЕрегуляцией - наверное не будет. Могу скидку дать 4 грн/л любому, хоть сейчас.
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jay2004
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Додано: Пон 17 тра, 2021 21:01
jay2004 написав: Amethyst написав: Alpha1251 написав:
Персональные скидки сегодня уже порезали.
Зато седня мне упала в апликуху КЛО скидка на 4грн/л.
Нафиг то Більше
Все регтесь в КЛО, там регулярно падают в апликуху талоны на питание
Там бывало часто и 5 грн/л. Сейчас с госЗЕрегуляцией - наверное не будет. Могу скидку дать 4 грн/л любому, хоть сейчас.
Ну там же комплексный талон https://ibb.co/9qKCPSF
Я 95евро заправляюсь.
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Amethyst
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