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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:23

Re: Программа "Masterсard Більше"

В контексте последних событий дружно заказываем окко? :-)
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:09

Alpha1251
Є надія, що зе-дурь з ручним регулюванням проіснує не довго, але салом можна запастись :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:29

  Alpha1251 написав:В контексте последних событий дружно заказываем окко?


так там же один серт на акк
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

uaprofi написав:так там же один серт на акк


Я про бензин. Можно много, но действительны до 31.05 и то, если окко не упадёт на мороз.
Персональные скидки сегодня уже порезали.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:29

  Alpha1251 написав:
uaprofi написав:так там же один серт на акк


Я про бензин. Можно много, но действительны до 31.05 и то, если окко не упадёт на мороз.
Персональные скидки сегодня уже порезали.


Сертификаты ОККО строком действия до 31.12.2020, успешно залиты в феврале-апреле 2021.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alpha1251 написав:Персональные скидки сегодня уже порезали.

Зато седня мне упала в апликуху КЛО скидка на 4грн/л.
Нафиг то Більше
Все регтесь в КЛО, там регулярно падают в апликуху талоны на питание :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:50

  Amethyst написав:
  Alpha1251 написав:Персональные скидки сегодня уже порезали.

Зато седня мне упала в апликуху КЛО скидка на 4грн/л.
Нафиг то Більше
Все регтесь в КЛО, там регулярно падают в апликуху талоны на питание :)


Там бывало часто и 5 грн/л. Сейчас с госЗЕрегуляцией - наверное не будет. Могу скидку дать 4 грн/л любому, хоть сейчас.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 21:01

  jay2004 написав:
  Amethyst написав:
  Alpha1251 написав:Персональные скидки сегодня уже порезали.

Зато седня мне упала в апликуху КЛО скидка на 4грн/л.
Нафиг то Більше
Все регтесь в КЛО, там регулярно падают в апликуху талоны на питание :)


Там бывало часто и 5 грн/л. Сейчас с госЗЕрегуляцией - наверное не будет. Могу скидку дать 4 грн/л любому, хоть сейчас.

Ну там же комплексный талон :)
https://ibb.co/9qKCPSF
Я 95евро заправляюсь.
Amethyst
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