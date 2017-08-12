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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 22 тра, 2021 20:23
guntherhouse777 написав: larnic написав:
Есть сертификат на 100 грн на продукты на АЗК «ОККО»- срок действия до 31 мая.Отдам за 50 грн.
Реальная покупательная способность того серта- 35-40 грн.
Соответсвенно, должна быть и адекватная цена продажи.
Т.е. цена на пиво в ОККО завышена в 2 раза по сравнению с Сильпо?
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Amethyst
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Додано: Суб 22 тра, 2021 20:26
когда уже колесо запустят?
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uaprofi
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Додано: Суб 22 тра, 2021 20:27
Amethyst написав:
цена на пиво в ОККО
пиво и даром не нужно.
Были там кабаносики от петрук по 42 грн.
Дешевле чем в сильпо, т.к. срок подхидил.
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ВIВ
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Додано: Суб 22 тра, 2021 20:28
ВIВ написав: Amethyst написав:
цена на пиво в ОККО
пиво и даром не нужно.
Были там кабаносики от петрук по 42 грн.
Дешевле чем в сильпо, т.к. срок подхидил.
Нее, я предпросрочку бесплатно беру, в Новусе
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Amethyst
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Додано: Пон 24 тра, 2021 08:51
а кто в тех ОККО ресторанах был, что оно такое? Принимают купон?
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cohan
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Додано: Пон 24 тра, 2021 18:25
cohan написав:а кто в тех ОККО ресторанах был, что оно такое? Принимают купон?
Отоварив не в ресторані, а на касі заправки розрахувався за хот-доги. Працює.
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:27
Говорю мастеркардовскому беспонтовому маркетинговому выкидышу прощай. Программа стала настолько бесполезной, что время, на нее затрачиваемое, лучше уделить детям, или огороду например.
Если в резюме соискателей увидите "Маркетолог мастеркарда" - ни в коем случае не берите на работу. Вам он тоже запорет все благие начинания.
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alex77
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:29
alex77 написав:
Программа стала настолько бесполезной, что время, на нее затрачиваемое, лучше уделить детям, или огороду например.
Цікаво, на що саме Ви витрачаєте стільки часу? Я зареєстрував картки і більше туди не заходжу. Зайду, як тут оголосять черговий пікнік. Поточних затрат на підтримання участі - 0.
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klug
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:55
Amethyst написав: guntherhouse777 написав: larnic написав:
Есть сертификат на 100 грн на продукты на АЗК «ОККО»- срок действия до 31 мая.Отдам за 50 грн.
Реальная покупательная способность того серта- 35-40 грн.
Соответсвенно, должна быть и адекватная цена продажи.
Т.е. цена на пиво в ОККО завышена в 2 раза по сравнению с Сильпо?
Те серты, насколько помню, на алкоголь-табак не работают.
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Aktus
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