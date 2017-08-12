RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:23

  guntherhouse777 написав:
  larnic написав:Есть сертификат на 100 грн на продукты на АЗК «ОККО»- срок действия до 31 мая.Отдам за 50 грн.

Реальная покупательная способность того серта- 35-40 грн.
Соответсвенно, должна быть и адекватная цена продажи.

Т.е. цена на пиво в ОККО завышена в 2 раза по сравнению с Сильпо? :shock:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 05.05.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:26

когда уже колесо запустят?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4767
З нами з: 21.04.11
Подякував: 673 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Amethyst написав:цена на пиво в ОККО

пиво и даром не нужно.
Были там кабаносики от петрук по 42 грн.
Дешевле чем в сильпо, т.к. срок подхидил.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 181
З нами з: 03.02.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:28

  ВIВ написав:
  Amethyst написав:цена на пиво в ОККО

пиво и даром не нужно.
Были там кабаносики от петрук по 42 грн.
Дешевле чем в сильпо, т.к. срок подхидил.

Нее, я предпросрочку бесплатно беру, в Новусе :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 05.05.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 08:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

а кто в тех ОККО ресторанах был, что оно такое? Принимают купон?
cohan
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 27.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 18:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

cohan написав:а кто в тех ОККО ресторанах был, что оно такое? Принимают купон?
Отоварив не в ресторані, а на касі заправки розрахувався за хот-доги. Працює.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 332
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Говорю мастеркардовскому беспонтовому маркетинговому выкидышу прощай. Программа стала настолько бесполезной, что время, на нее затрачиваемое, лучше уделить детям, или огороду например.
Если в резюме соискателей увидите "Маркетолог мастеркарда" - ни в коем случае не берите на работу. Вам он тоже запорет все благие начинания.
alex77
 
Повідомлень: 195
З нами з: 05.03.07
Подякував: 39 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:29

  alex77 написав:Программа стала настолько бесполезной, что время, на нее затрачиваемое, лучше уделить детям, или огороду например.

Цікаво, на що саме Ви витрачаєте стільки часу? Я зареєстрував картки і більше туди не заходжу. Зайду, як тут оголосять черговий пікнік. Поточних затрат на підтримання участі - 0.
klug
 
Повідомлень: 5762
З нами з: 18.08.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:55

  Amethyst написав:
  guntherhouse777 написав:
  larnic написав:Есть сертификат на 100 грн на продукты на АЗК «ОККО»- срок действия до 31 мая.Отдам за 50 грн.

Реальная покупательная способность того серта- 35-40 грн.
Соответсвенно, должна быть и адекватная цена продажи.

Т.е. цена на пиво в ОККО завышена в 2 раза по сравнению с Сильпо? :shock:

Те серты, насколько помню, на алкоголь-табак не работают.
Aktus
 
Повідомлень: 339
З нами з: 02.11.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 204205206207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 23974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 8282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 14744
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19066)
28.05.2021 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.