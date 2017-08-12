Т.е. цена на пиво в ОККО завышена в 2 раза по сравнению с Сильпо?
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 22 тра, 2021 20:23
Т.е. цена на пиво в ОККО завышена в 2 раза по сравнению с Сильпо?
Додано: Суб 22 тра, 2021 20:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Суб 22 тра, 2021 20:28
Додано: Пон 24 тра, 2021 08:51
Re: Программа "Masterсard Більше"
а кто в тех ОККО ресторанах был, что оно такое? Принимают купон?
Додано: Пон 24 тра, 2021 18:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
Отоварив не в ресторані, а на касі заправки розрахувався за хот-доги. Працює.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Говорю мастеркардовскому беспонтовому маркетинговому выкидышу прощай. Программа стала настолько бесполезной, что время, на нее затрачиваемое, лучше уделить детям, или огороду например.
Если в резюме соискателей увидите "Маркетолог мастеркарда" - ни в коем случае не берите на работу. Вам он тоже запорет все благие начинания.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:29
Цікаво, на що саме Ви витрачаєте стільки часу? Я зареєстрував картки і більше туди не заходжу. Зайду, як тут оголосять черговий пікнік. Поточних затрат на підтримання участі - 0.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:55
Те серты, насколько помню, на алкоголь-табак не работают.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:58
Re: Программа "Masterсard Більше"
Пытался сегодня зайти в кабинет "Masterсard Більше" -- не получилось. Сбросить пароль ни по номеру, ни через почту тоже не вышло. За пару дней до введения двухфакторной аутентификации делал смену номера телефона на финансовый ибо при переходе из под интернет-банкинга создавался новый кабинет.
Звоню в поддержку Masterсard. По номерам телефонов (текущего и предыдущего), а также по почте аккаунт не найти. Через интернет-банкинг создаётся пустой аккаунт, добавленные ранее карты, в этот добавить не даёт из-за того, что они всё же закреплены за действующем аккаунтом.
Найти потерянный аккаунт найти получилось, поиск по карте. Правда он почему был "зарегал" за другим человеком. В общем, за часик вопрос решили.
После возвращения аккаунта пароль мой подошёл. Дата рождения была левая, ИНН и населённый пункт отсутствовали. Баллы не тронуты, лишних заказов нет. В почте была в начале добавлена цифра.
Хз, из-за чего это произошло. Из предположений только сбой из-за смены номера телефона. На чужих устройствах в кабинет не входил.
|