Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:58

Пытался сегодня зайти в кабинет "Masterсard Більше" -- не получилось. Сбросить пароль ни по номеру, ни через почту тоже не вышло. За пару дней до введения двухфакторной аутентификации делал смену номера телефона на финансовый ибо при переходе из под интернет-банкинга создавался новый кабинет.



Звоню в поддержку Masterсard. По номерам телефонов (текущего и предыдущего), а также по почте аккаунт не найти. Через интернет-банкинг создаётся пустой аккаунт, добавленные ранее карты, в этот добавить не даёт из-за того, что они всё же закреплены за действующем аккаунтом.

Найти потерянный аккаунт найти получилось, поиск по карте. Правда он почему был "зарегал" за другим человеком. В общем, за часик вопрос решили.



После возвращения аккаунта пароль мой подошёл. Дата рождения была левая, ИНН и населённый пункт отсутствовали. Баллы не тронуты, лишних заказов нет. В почте была в начале добавлена цифра.

Хз, из-за чего это произошло. Из предположений только сбой из-за смены номера телефона. На чужих устройствах в кабинет не входил.