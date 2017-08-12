Думаю это произошло из-за рукoжoпocти разработчиков "плюшечного" ПО от МС. Причем это касается не только "бильше" - кошельки от МС тоже реализованы через пень колода - доходит до того что для того чтобы что-то с кошельком сделать (добавить или удалить карту) невозможно попасть напрямую через кабинет МС - надо юзать что-нибудь стороннее типа апку Сильпа или Фишку. Ну а Ваш случай только лишнее подтверждение как там все у них запущенно...
Нова пропозиція: Запрошуємо на смачний ланч від Дмитра Борисова
Хто не любить добре поїсти в обід? Ми пропонуємо вам смачний ланч в одному із закладів в Сім’ї ресторанів GastroFamily Дмитра Борисова.
Все просто: – Обмінюйте 20 золотих або 50 срібних балів у Mastercard Більше; – Отримуйте сертифікат на ланч.
Сертифікат на ланч можна використати в наступних ресторанах: Oxota na Ovets, за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 10-Б Ватра, за адресою: м. Київ, вулиця Городецького, будинок 4-Б Остання Барикада, за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, будинок 1 (ТЦ «Глобус») Любчик на Воздвиженці, за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 10-Б Chicken Kyiv, за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 15/4 Барсук, за адресою: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3а Канапа, за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 19а