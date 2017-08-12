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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:30

Re: Программа "Masterсard Більше"

  MASolomko написав:Хз, из-за чего это произошло.

Думаю это произошло из-за рукoжoпocти разработчиков "плюшечного" ПО от МС. Причем это касается не только "бильше" - кошельки от МС тоже реализованы через пень колода - доходит до того что для того чтобы что-то с кошельком сделать (добавить или удалить карту) невозможно попасть напрямую через кабинет МС - надо юзать что-нибудь стороннее типа апку Сильпа или Фишку. Ну а Ваш случай только лишнее подтверждение как там все у них запущенно...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 13:29

Re: Программа "Masterсard Більше"

кстати, а такое куда размещать? не нахожу подходящего топика
https://www.facebook.com/silpo/posts/43 ... 4951871380
хорошо то же и по Визе

P.S. купил пару пива по скидке выше - не угадал, гуано оказалось, но - кто-то может понравившееся найдет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:06

Re: Программа "Masterсard Більше"

​Нова пропозиція:
Запрошуємо на смачний ланч від Дмитра Борисова

Хто не любить добре поїсти в обід? Ми пропонуємо вам смачний ланч в одному із закладів в Сім’ї ресторанів GastroFamily Дмитра Борисова. 

Все просто:
– Обмінюйте 20 золотих або 50 срібних балів у Mastercard Більше;
– Отримуйте сертифікат на ланч.

Сертифікат на ланч можна використати в наступних ресторанах:
Oxota na Ovets, за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 10-Б
Ватра, за адресою: м. Київ, вулиця Городецького, будинок 4-Б
Остання Барикада, за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, будинок 1 (ТЦ «Глобус»)
Любчик на Воздвиженці, за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 10-Б
Chicken Kyiv, за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 15/4
Барсук, за адресою: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3а
Канапа, за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 19а

️ Важливо:
Перелік ресторанів Gastrofamily, де можна скористатися сертифікатом: https://bilshe.mastercard.ua/page/gastr ... rants_list

Акція діє з 01.06.2021 до 30.06.2021 або до закінчення подарункового фонду.

Вартість пропозиції:
50 срібних балів;
🟡 20 золотих балів.
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Где вы нашли эту акцию?
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