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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:03
cohan написав:
Окко 100 грн - заказал 29 мая, оказался до 31 мая
теперь смотрю снова предлагают, и какие там даты, итересно?
Если речь о скидочном сертификате на товары (кроме топлива), который за серебряные баллы продается, то акция одноразовая, второй такой нельзя заказать из этой учетной записи. А действительны они до конца текущего месяца.
А вот про денежные сертификаты, покупаемые за золотые баллы, я не знаю.
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M-Audio
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:21
M-Audio написав: cohan написав:
Окко 100 грн - заказал 29 мая, оказался до 31 мая
теперь смотрю снова предлагают, и какие там даты, итересно?
Если речь о скидочном сертификате на товары (кроме топлива), который за серебряные баллы продается, то акция одноразовая, второй такой нельзя заказать из этой учетной записи. А действительны они до конца текущего месяца.
А вот про денежные сертификаты, покупаемые за золотые баллы, я не знаю.
да, я про серебряные, в общем, надо в начале месяца заказывать, спасибо!
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cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:23
Пансер написав:
Хтось робив замовлення CASHBACK ДО 90 ГРН ВІД ALLO.UA?
За покупку, здійснену 2 квітня кешбеку немає.
я, думаю, в Вашем случае ощибаюсь, но на Алло поставил крест когда выяснилось что начисленными за ДР баллами можно оплатить что-то из ограниченного списка и на немного,
в том же f.ua накопительная выходила больше + mcc Маркетплейсы,
может, и в этом случае есть какой-то подвох?
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cohan
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:54
Сертификат Окко 100 грн на продукты уже несколько дней висит в каталоге, но кнопки Заказать почему-то нет.
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vovareuckij
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:29
vovareuckij написав:
Сертификат Окко 100 грн на продукты уже несколько дней висит в каталоге, но кнопки Заказать почему-то нет.
думаю, все же он до 31го, как писали на форуме выше, теперь закончились...
проверю на след неделе как акк появится
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cohan
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